Piden oraciones por la salud de músico y dueño de reconocida agrupación costarricense

Una petición de oraciones por la salud del músico y empresario costarricense Gilberto Acuña comenzó a circular con fuerza en redes sociales la tarde de este sábado.

El dueño del Grupo Nakar estaría hospitalizado

Acuña, reconocido por ser el propietario del popular Grupo Nakar, estaría internado desde mediados de semana, según informó el periodista de espectáculos Jorge Luis Chaves.

“Nos hemos enterado que el tecladista y dueño del Grupo Nakar, Gilberto Acuña, ha sufrido una especie de derrame y ha sido hospitalizado”, publicó el comunicador.

No se ha podido confirmar oficialmente

La Teja intentó confirmar la información de forma independiente, pero no fue posible establecer contacto con representantes de la agrupación musical.

Hasta ahora, el Grupo Nakar tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la situación de salud de su fundador.

El grupo sigue con su agenda de presentaciones

A pesar de la noticia, las redes sociales de la agrupación muestran que mantienen vigentes sus shows y presentaciones programadas.

Estaría internado en Heredia

De manera extraoficial, se comenta que don Gilberto estaría hospitalizado en un centro médico de Heredia.

La petición de oraciones continúa creciendo entre seguidores y amigos del músico, quienes desean su pronta recuperación, a las cuales nos unimos en La Teja.

