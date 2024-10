¿Piensa Miguel Cortés regresar a la radio?, esto nos confesó el exdirector de “Oro y grana”

Miguel Cortés fue productor del programa deportivo "Oro y Grana" por 46 años.

Una muy linda sorpresa nos llevamos este viernes 18 de octubre cuando pasamos por la muy conocida soda El Parque, en San José centro y estaba quien fuera un señorón de la radio y la televisión, don Miguel Cortés, quien por 45 años tuvo el programa radial “Oro y Grana, su programa deportivo”, y además, expresentador de deportes en Canal 4.

Ya retirado de las canchas laborales, le estaban realizando una entrevista sobre su trayectoria. Lo entrevistaba el comunicador William Mora, para su programa Más Deporte, que usted puede buscar con ese nombre en redes sociales.

Nos alegró demasiado ver a don Miguel bien entero, como los buenos robles, alegre, positivo y siempre al día de lo que sucede en el deporte nacional.

Les contamos que fue la primera vez en la vida que vimos a Don Miguel con ropa casual, toda su vida laboral, incluso fines de semana, si tenía que trabajar, era con traje entero.

Miguel Cortés fue entrevistado por el periodista William Mora para su programa.

“Me preparé mentalmente para mi retiro, por eso no me afectó. Realmente me gusta mucho disfrutar en la casa, soy muy del hogar y eso me ha caído muy bien.

“¿Sabe qué me llama la atención?, que me topo gente en la calle que me pregunta por Oro y grana, me piden que vuelva, que hace falta el programa. Me parece que eso es bueno, que uno haga falta y no que le diga que es mejor que ya no estoy porque aburría”, dice con ona sonrisa don Miguel.

Además, nos contó que, tras el retiro es más de compartir con amigos, de ir a La Sabana a hacer ejercicios. Le alegra que durante sus días se mantiene bien ocupado.

Se mantiene al día de lo que sucede en la radio nacional porque, asegura, será su pasión de toda la vida.

¿Regresaría? le preguntamos. “Pues me han hecho algunas propuestas para volver a la radio y también hasta para hacer un programa de entrevistas en redes sociales, pero he dicho que no”.

Su programa "Oro y Grana" se transmitía todos los días por radio Monumental. Facebook

“Siempre vi a jugadores de fútbol que se retiraban hoy, pero al día siguiente volvian a jugar para otro equipo. No quería ni quiero eso, estoy bien con mi retiro”, aseguró el señor de los programas deportivos.

Don Miguel tuvo su programa por 46 años en la radio y se dejó de transmitir el 29 de febrero de 2020.