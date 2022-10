Pijama de mujer en su clóset delató a presentador Danny Álvarez

El presentador Danny Álvarez se pasó de casa hace algunos días y le dio por contratar a una especialista en ordenar la ropa, como muchos famositicos.

04/09/2022. Gala. Dancing with the Stars. Teletica. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Danny Álvarez (Lilly Arce Robles.)

Resulta que la mujer le estaba acomodando sus camisas y pantalones cuando se encontró una pijama femenina entre sus pertenencias. Ella de seguro lo empezó a vacilar y a él no le quedó de otra que contar la anécdota en sus historias de Instagram.

Danny confesó que esa pijama la había comprado para una muchacha con la que anduvo, pero que al final la relación no prosperó y por eso no se la regaló.

“Hace mucho tiempo empecé a salir con alguien y yo en mi mundo de hombre detallista le compré una pijama para su cumpleaños, la vara es que no funcionó y claramente no le di la pijama, porque no llegamos a su cumple y la guardé en el fondo de mi closet y di, hoy la encontramos. Esa es la triste historia de la pijama”, publicó.

Vida de Shakira ha sido “La tortura”: Muertes, bullying y separaciones

El presentador dijo que a pesar de lo que le pasó no dejará de ser detallista y que espera que muy pronto le aparezca una mujer que lo quiera de verdad.