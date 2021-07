Pilar Cisneros no tuvo misericordia y le tiró al PAC y a Restauración

La periodista Pilar Cisneros, quien tiene casi 5 años de estar alejada de la pantalla chica, aseguró durante una entrevista que los aspirantes a la silla presidencial, Carlos y Fabricio Alvarado, no están preparados para ser presidentes del país y no saben de temas básicos.

Cisneros fue entrevistada por el comunicador Freddy Serrano y no tuvo pelos en la lengua para dar su opinión sobre el ambiente político del país.

“No están preparados para muchas de las cosas, ni siquiera saben de los temas básicos, como que el Ministerio de Vivienda es un cascarón hueco porque se creó por una norma presupuestaria y no tienen ninguna rectoría sobre todas las instituciones que procuran vivienda para la clase media y clase baja de este país. ¿Cómo un candidato no va a saber eso?”, dijo Cisneros.

Freddy Serrano #PilarCisneros, una de las mujeres más influyentes de la opinión pública, habló #SinFiltros como solo ella puede hacerlo. El ambiente político, la incertidumbre por el futuro del país y hasta su posible vinculación en un puesto de defensa de derechos humanos en esta entrevista exclusiva. Posted by Freddy Serrano Periodista on Thursday, March 15, 2018

La comunicadora tampoco tuvo tapujos para referirse al presidente Luis Guillermo Solís y su “pésima” forma de gobernar.

“Restauración, si gana Fabricio, es la primera vez que va a estar en el poder. Cero experiencia, cero grupos, cero nada. El PAC es la segunda vez, con un gobierno malísimo, pero malísimo, malísimo. A mí que me digan lo que me digan, pero Luis Guillermo Solís ha sido un pésimo presidente y ha hecho un pésimo gobierno, entonces llega con toda esa mala fama porque los hechos lo han demostrado “, manifestó.

Aunque mucha gente la pide como presidenta del país, la exdirectora de Telenoticias no podría asumir este cargo porque la Constitución Política no se lo permite, sin embargo, no descartó una posible vinculación a un puesto en defensa de los Derechos Humanos.

“Yo amo este país y sería capaz de hacer tantas cosas por este país. Si yo más adelante sintiera esa necesidad, tenga la plena seguridad que yo lo haría. Defensora de los Habitantes, diputada o algo para trabajar por el país, pero trabajar duro por el bienestar de la masa, no de los grupitos, ni empresariales, ni las élites políticas, si saben contar, que no cuenten conmigo eso grupitos, pero la masa, la población costarricense más”, concluyó la comunicadora.