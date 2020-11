No solo se ve contenido explícito muy profesional, sino también de principiantes. Además, solo pueden publicar y ver usuarios mayores de 18 años, según las normas de la plataforma. Sin embargo, entidades como Internet Matters denuncian que ha producido un “aumento de menores de dieciocho años que venden contenido explícito no solo en OnlyFans, sino también en Twitter y Snapchat Premium”, según investigaciones recientes de la BBC para el documental #Nudes4Sale. Aunque esta no es la única crítica hacia OnlyFans.