“No es que esté pidiendo revisar la herencia u obtener algo adicional, simplemente es que le corresponde, porque se supo que el señor Gómez Fernández estaba negociando o estaba ya en una etapa de preproducción para la bioserie de su padre y este es un derecho que él no tiene o por lo menos no adjudicado. En todo caso, sería del estudio que se está haciendo, o bien le correspondería a todas las partes, es decir, tanto a la señora Meza como el señor Roberto Gómez Fernández y a las cinco hermanas de él. Ella no está buscando algo que pretenda adjudicarse, sino que se reparta como debe ser”, dijo.