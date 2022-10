“Pocketing”: la tendencia que puede acabar con su relación

Muchas personas han llegado a sentir discriminación por parte de su propia pareja o, quizás, han experimentado que los ocultan de los círculos sociales de ellos o ellas. De igual manera, han llegado a permanecer en una la relación que se torna tóxica, aburrida y sofocante por momentos. Todas aquellas experiencias se conocen como ‘pocketing’, una tendencia que está de moda en las parejas actuales.

¿Qué es el ‘pocketing’?

Según la psicóloga española, Verónica Vivero, el pocketing es una nueva tendencia en citas o relaciones sentimentales y, aunque parezca estar de moda, en realidad es una forma de actuar que siempre ha existido.

”El ‘pocketing’ como tal existe desde hace mucho y consiste en la tendencia de esa persona con la que tenemos un vínculo de pareja, a mantenernos al margen de su círculo social e íntimo”, explicó la psicóloga al diario ‘El País’.

Dada la explicación de la especialista, el pocketing es cuando su pareja lo oculta y sus acciones dependen del entorno, especialmente, cuando está en público. Esto solo significa que usted está siendo víctima del ‘pocketing’. Vale aclarar que usted puede identificar fácilmente si la persona le está aplicando el pocketing cuando en público se comporta indiferente o toma actitudes opuestas a las que mantiene cuando están en la intimidad.

¿Por qué mi pareja me haría ‘pocketing’?

Según ‘Diario de Sevilla’, existen varios motivos por los cuales puede que su pareja esté realizando esta práctica, ya sea consciente o inconscientemente.

1. Mantiene otra relación o relaciones de manera paralela.

2. No quiere tener que dar explicaciones a su entorno.

3. Intenta evitar el compromiso.

4. Sufre presiones familiares, culturales o sociales ante esa relación.

5. Tiene una ruptura reciente y aún guarda esperanzas de poder volver con esa persona.

6. Le resulta estimulante mantener una relación oculta.

Ahora bien, en este tipo de situaciones, es muy posible que las relaciones amorosas se vean afectadas hasta llegar al punto de darle fin a tal romance.

Una de las soluciones al ‘pocketing’ es la comunicación en pareja. Pero si no se logra, lo mejor es terminar la relación.

Por tanto, es importante que, si tiene pareja o está llevando algún tipo de convivencia sentimental con alguien, atienda a las señales de alarma como: intenta evitarlo con excusas, no presentarlo en su círculo más íntimo de amigos y familiares, no lo presenta cuando se encuentra con alguien conocido y si lo hace no es de una manera que haga entender que es su pareja, evita hacer planes en lugares concurridos donde puedan verlos o donde sabe que se topará con personas conocidas, siempre prefiere quedarse en la casa que salir a algún lugar público y, una de las más comunes, es que no sube fotos de ambos a las redes sociales, así como lo explica el portal español de noticias ‘Lv’.

¿Puedo evitar que me hagan ‘pocketing’?

Según la terapeuta de parejas y asesora de Women’s Health US, Chloe Carmichael, la mejor solución es la comunicación con su pareja. No obstante, ella recomienda que no empiece la conversación con un ‘tenemos que hablar’, pues en este caso solo conseguirá empeorar la situación.

Los consejos de la terapeuta americana se basan en crear un diálogo entre ambos para que su pareja se sienta cómoda y abra una conversación honesta y sincera. Asimismo, déjele claro que siente curiosidad por saber por qué no lo ha presentado a sus personas más allegadas. Pero, si se pone a la defensiva, tómelo como una señal de separación.

Uno de los pasos que debe dar es preguntarse con honestidad cómo le hace sentir este vínculo y estar atento a las señales de alarma de ‘pocketing’.

¿Cuándo dejo de lanzar el salvavidas por mi relación?

Chloe Carmichael asegura que es difícil saberlo al instante, pero debe mirar los comportamientos que toma posterior a una conversación relacionada con dicha situación.

”Si su pareja dice que aún no está listo para presentarlo a su familia porque la última persona que presentó fue su exnovia, es entendible. Pero si los motivos que le han llevado a hacerle ‘pocketing’ no justifican su acción, entonces es hora de dejar ir a esa persona”, comentó la Dra. White en Women’s Health US.