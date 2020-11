3. Cuando el desamor es el resultado del dolor y el sufrimiento o este ha sido la constante en un largo periodo de la relación, hay que hablar de sanarse, de perdonar, de analizar el porqué de todo lo vivido, qué secuelas dejó y luego qué va a hacer a partir de todo lo vivido. Continuar o no es su decisión, pero estos cambios tienen que ser radicales, profundos y no promovidos por uno, si no asumidos por cada quien, de forma tal de que sea una transformación que podría habilitar la posibilidad de una segunda oportunidad genuina y honesta.