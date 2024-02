Póngase fit: Modelo Alonso Chaves nos contó sus secretos para lucir cada día mejor

Alonso Chaves, modelo

La cara de Alonso Chaves quizá se le haga conocida porque ha protagonizado más de un comercial de televisión.

Además, él se dedica al modelo y hace 10 años ganó el título de Mr. Mesoamerica International tras competir en El Salvador.

Ese musculoso cuerpo ha sido en parte el que lo ha llevado a destacar en los cursos de belleza o en los casting para anuncios por eso trata de mantenerse siempre en forma.

A sus casi 35 años hacer ejercicio casi todos los días se ha vuelto en algo fundamental en su vida, por eso invita a la gente a que practiquen cualquier disciplina para que vean que después del sacrificio quedarán encantados con el resultado.

“Comencé a entrenar como desde el 2011 para competencias que fue cuando me metí al concurso Mister Universitario Costa Rica, entonces las seguidillas al gimnasio eran bastantes y asistía como dos veces al día, me ejercitaba muchísimo, la comida era algo con lo que me cuidaba demasiado, era sumamente estricto. Ahora, conforme fueron pasando los años la intensidad bajó, pero se quedó en mí esa costumbre de estar entrenando constantemente”, mencionó.

El modelo Alonso Chaves dice que ahora no puede vivir sin ir al gimnasio.

Le da duro

Alonso nos confesó que la parte de su cuerpo que más le gusta trabajar en el gimnasio es el pecho y que le gustan muchos los entrenamientos hit, donde puede combinar diferentes ejercicios para no aburrirse tanto.

“Son las clases donde se hace ejercicios de alta intensidad con peso, entonces son esas clases que duran una hora y uno termina sudando demasiado y haciendo el ejercicio de una hora y media en 45 minutos. Hacer ejercicio ayuda a quererse uno mismo, verse uno al espejo y agradarse, y cuando uno ve los resultados se motiva más”, dijo.

Alonso asegura que la disciplina de hacer ejercicio se obtiene cuando ya se empiezan a ver los resultados, pues eso motiva a cualquier a seguir dándole más duro.

Chaves agregó que el ejercicio tiene que ir de la mano con una buena alimentación y que para eso es importante asesorarse bien con un nutricionista para que le haga un plan de comidas apto para su cuerpo.

“Hacer ejercicio también ayuda a evitar enfermedades que muchas veces por descuido o que la misma familia le inculca a uno que tiene que comer una comida específica todos los días y sin saberlo, se enferma porque uno le mete muchas cosas al cuerpo”, agregó.

A Alonso le gusta mucho competir ahora en concursos fitness y ahora quiere meterse en crossfit para fortalecer más sus músculos.