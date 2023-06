Por esas razones exmiss Costa Rica Yazmín Morales se va del país

Yazmín Morales tiene un cuerpazo. (Instagram)

A Yazmín Morales lo que diga la gente la tiene sin cuidado, por eso las conclusiones que han sacado algunos respecto a las razones por las que ella se va del país nada le importan.

Fue el fin de semana cuando la miss Costa Rica 1994 anunció, sorpresivamente, que está próxima a dejar Costa Rica.

Poco dijo en aquel momento sobre el porqué se iba de su tierra natal; sin embargo, este martes volvió a hablar del asunto en su Instagram a través de varias historias, que también aprovechó para agradecer los múltiples mensajes “tan lindos” que recibió de personas deseándole buena suerte.

Morales mencionó que se va de Costa Rica por negocios y en resguardo de su salud mental y física, sobre esa última dedicó varios minutos a hablarle, principalmente, a las mujeres.

“Las razones que sí quiero explicar, una es el emprendimiento que en Costa Rica es sumamente difícil, aunque tenga un capital es difícil cuidarlo y mantenerlo; y en segundo (lugar, me voy) por mi salud mental y física, ese es un tema del que no voy a hablar al menos por unos años”, dijo en la segunda de cuatro historias.

Antes de los videos, Yazmín Morales compartió este mensaje.

En las siguientes dos publicaciones, Yaz habla de la importancia de romper con las cadenas de violencia generacional en las familias y exhortó a las mujeres a ser cuidadosas del hombre que eligen para compartir su vida.

“Hombres y mujeres: no repitamos patrones de violencia física y emocional, porque si nos criamos en un ambiente donde hubo agresión, donde hubo mucha agresión psicológica e incluso mucho golpe, comenzamos en algún momento de nuestra vida a ver eso como normal, natural, entonces a la hora que usted escoge su pareja se repite el patrón y hay que romper con eso. Me costó muchos años entenderlo, y desgraciadamente la cadena sigue, sigue y sigue, si no hay alguien que rompa el patrón”, refirió la exreina de belleza.

El mensaje de Yazmín Morales a las mujeres víctimas de violencia

“Entonces, a eso es a lo que los quiero exhortar, mujeres ustedes siempre traten de salir de esa área donde el corazón y la conciencia les está diciendo que hay una “red flag” (bandera roja). No se aferren a mantener algo que ya no se sostiene; no se aferren a que por mis hijos, no, que no sea el miedo que las paralice, sé que cuesta, pero hay que salir adelante, hay que buscar ayuda, hay que huir”, agregó.

Yaz no dijo cuándo se va del país ni a qué lugar se va a vivir. Tampoco ha mencionado, por ahora, si se va para siempre o solo por un tiempo. Algunos piensan que Colombia podría ser el destino de la tica, ya que ella viaja mucho a ese país y tiene muchas amistades por allá, pero eso es pura especulación.

