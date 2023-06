Por fin llegó el anuncio que todos los fans de ‘Sex and the City’ esperaban

La atrevida Samantha vuelve a "Sex and the City". Instagram.

El anuncio que todos los seguidores de la serie “Sex and the City” esperaban por fin llegó este miércoles y nadie lo vio venir.

Según CNN, un portavoz de HBO Max confirmó a esa cadena que lo que parecía imposible se logró y el personaje de Samantha Jones reaparecerá en la producción y estará interpretando nada más y nada menos que por Kim Cattrall.

Cattrall se resistió a aparecer en la primera temporada de “And Just Like That…”, la continuación de “Sex and the City”, que se estrenó en el 2021, por supuestos problemas con el resto de las protagonistas: Sarah Jessica Parker (quien interpreta a Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

En una entrevista con la revista “Variety”, la actriz no se refirió a problemas con sus otras amigas en la producción, sino que justificó su ausencia en que quería proteger a su personaje.

Sin embargo, para la segunda temporada del programa la atrevida Jones volverá con su picante interpretación, aunque por lo menos de forma breve.

Los reportes iniciales indican que Cattrall ya filmó su escena en marzo, pero todo se manejó en secreto al punto que el nombre de la actriz no apareció en la hoja de llamados para el día del rodaje.

Se dice que el personaje de Samatha Jones grabó su escena en un auto en un estacionamiento de Queens, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se filman los interiores de la serie.