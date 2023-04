Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez hacen dupla desde agosto del 2021.

Después de varias semanas y un mundo de situaciones que les han ocurrido a ambas, por fin Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez volverán a estar juntas en la pantalla de Repretel.

El par de presentadoras, quienes han hecho una lindísima yunta desde que se juntaron, en agosto del 2021, conducirán el programa Informe 11 de esta noche, a las 9 p.m.

Ginnés regresó el martes de la semana anterior y conmovió a todos con su llegada, luego de enfrentar momentos durísimos con la muerte de su esposo, Gerardo Zamora.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez regresó a Informe 11: “A la tristeza le podemos poner color”

Mientras que Lussania pidió unos días de permiso para grabar la película “Más de 40 ¿y que?”, y por eso se ausentó durante toda la semana anterior.

En su lugar estuvieron la bellísima presentadora Charlyn López y Frederick Fallas, quien es el productor del programa y tenía mucho tiempo de no salir en cámaras.

Sobre esto, Fallas dijo: “Llevaba unos seis años de no presentar y al principio me sentí medio tiesillo, pero en redes sociales me dieron mucho apoyo y confianza”.

El productor señaló que el regreso de sus conductoras estrellas es muy importante.

“Estamos muy contentos, alegres de que regresen las dos, ellas disfrutan mucho haciendo el programa y nosotros y el público disfrutamos mucho viéndolas juntas”, dijo Frederick.