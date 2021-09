Por primera vez, un presentador de De boca en boca se refirió al despido de Víctor Carvajal

Por primera vez en casi un mes, uno de los presentadores de De boca en boca se refirió en redes sociales a la salida de Víctor Carvajal del programa de Teletica.

Por medio de unas historias en Instagram, Montserrat Del Castillo se defendió de un comentario que le hicieron en el que la llamaron serruchapisos, tras una publicación que hizo bailando con Bismarck Méndez.

La guapa afirmó que ella quiso tomar un tiempo prudente para referirse al tema y que nunca firmaría una carta como la que circuló en Teletica para que sancionaran a Carvajal.

“Sé que no hemos hablado o al menos yo no me he referido al tema con mis seguidores, a veces uno en la vida tiene que aprender a callar cuando es prudente y las emociones están a flor de piel y ser lo más maduro posible.

Este comentario fue el que motivó a Montse a hablar. Instagram. Este comentario fue el que motivó a Montse a hablar. Instagram.

“He decidido no referirme al tema no porque no me duele o tenga algo de malo hablarlo, he tomado mi tiempo para reflexionar y centrar mis ideas. No es que me duelan los comentarios, yo no sé qué pasó, no sé de qué carta están hablando, jamás firmaría una carta para nada de eso y respeto mucho el criterio de la gente que lo hizo si es que existe”, comentó.

Dijo que sí le han dolido los ataques en que los señalan como los responsables de que echaran a Carvajal.

“Me parece injusto que la gente opine sin saber porque todo lo que ha pasado me ha dolido muchísimo. No fue fácil para mí y todo este tiempo ha sido un vaivén de emociones porque obviamente hay cosas que uno no quisiera que pasaran.

“Nunca he hecho nada de lo que me vaya a arrepentir el día de mañana. Este mes ha sido demasiado dramático, no solamente para mí, para mis compañeros también y no sé de qué me perdí”, agregó.

Hasta ahora, todos los presentadores habían callado sobre el despido de Carvajal. Facebook. Hasta ahora, todos los presentadores habían callado sobre el despido de Carvajal. Facebook.

La presentadora agregó que a pesar de este mes tan difícil, sabe que saldrán adelante.

“Es duro, duele y vamos a salir adelante, estemos ahí adentro o no. Somos personas muy valiosas, que vamos a trabajar, que la hemos pulseado, que no ha sido fácil y que tenemos una vida que no es perfecta, tenemos muchos errores pero ahí vamos a seguir al pie del cañón. Los cuatro hemos tratado de admirarnos, respetarnos, y de ser lo más profesional posible, eso es lo importante, que ustedes vean personas civilizadas que tratan de hacer lo mejor que pueden”, insistió.