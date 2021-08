“Quiero saber por qué a uno siempre le sale el mismo tipo de persona. Siempre termino con hombres que al inicio son muy dulces y luego se vuelven explosivos, controladores y celosos. A pesar de que me doy cuenta que no soy feliz, me quedo por años en estas relaciones y he perdido la fe en el amor”.

1. Precisamente por cosas como estas es que escribí el libro: “Al diablo con el amor”, porque lo primero que quiero dejar claro es que si asociamos amor a bienestar, crecimiento y estabilidad emocional, entonces insistir en una relación que nos aleja del bienestar no tiene que ver con el amor, tiene que ver con nuestras decisiones y elecciones. Toda forma de amar que nos sujete el dolor, la inestabilidad o cualquier tipo de violencia no puede ser llamada amor.

2. Ahora, ¿por qué se repite el mismo patrón? Hay muchas razones por las cuales esto pasa:

a. Tendencia a la búsqueda de pareja por mala administración de nuestra soledad, lo que provoca que el objetivo sea estar con alguien, sin evaluar si realmente es viable o no estar en esa relación.

b. Los amores impulsivos construyen historias de terror, sobre todo cuando nuestras elecciones están asociadas a la compensación de necesidades emocionales que a nivel individual no hemos sido capaces de resolver.

c. A veces afecta el tema de llevar problemas en la integración de nuestra seguridad interna, que nos lleva a sentir atracción o un conjunto de emociones, que ante ciertos estímulos, mueven nuestro añorado deseo por establecer un vínculo con alguien sin reconocer que tenemos un problema de fondo.

d. Cuando se actúa desde el mismo patrón de conducta, en el mismo ambiente, en las mismas circunstancias, una y otra vez hacemos lo mismo, el resultado nunca será diferente.

3. En fin, razones por las que se repite el mismo patrón hay muchas, no es peleándose con el amor como usted lo va a resolver o viendo el amor como un acto de fe, donde uno dice: “bueno espero que esta vez sí funcione”.

4. En su caso en particular, si usted dice que termina construyendo relaciones con personas cuyo perfil está asociado a celos, control y que son explosivos, y permanece en este tipo de relaciones por años, creo que llegó el momento de que trabaje en su desarrollo emocional para que pueda modificar este patrón y abrirse a nuevos procesos de elección de pareja.