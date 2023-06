¿Por qué Alex Alvarado no hizo un video hablando de la detención de Elena Correa?

Alex Alvarado y Elena Correa. Instagram

Desde que empezó a crear contenido, Alex Alvarado se ha caracterizado por estar siempre en todas y cada vez que sale una noticia, de una vez graba y sube un video comentándolo muy a su estilo.

Es por eso que en La Teja, así como varios de sus seguidores, nos extrañamos de que luego de la detención de Elena Correa el viernes anterior y siendo un tema tan mediático, Alex no se mandara fuerte a vacilar y chismear un poco sobre lo acontecido.

¿Tiene algo que ver su amistad con la Miss Costa Rica 2017? Él mismo nos explicó.

A Alex le consultamos las razones por las cuales no hizo la grabación, más que él, de alguna manera ha estado involucrado luego de los videos que compartió con Correa hace un par de semanas y que han dado tanto de qué hablar, al vacilar sobre la buena plata que tiene la exreina y que aparentemente la habrían perjudicado en este proceso en contra de su todavía esposo, Carlos Rodríguez.

El creador de contenido de una vez nos explicó que él no es amigo de Elena y por eso no hay ningún impedimento para publicar cualquier tipo de contenido referente al caso.

“Me lo han preguntado mucho por mensajes de Instagram y a ver, nosotros no somos compas, fue que nos topamos ese día en la casa de mi amiga, nos conocimos y se dio lo del video que fue idea mía y no es como que Elena se amiga o pasemos hablando. Si me la topo, la saludaré, pero ni siquiera es compita. La gente piensa hasta me pregunta cómo está Elena o creen que yo la fui a sacar de la cárcel”, comentó.

Señaló que andaba paseando y por eso le agarró tarde para decir algo, entonces pensó que ya pa qué si todo se había dicho.

“Con lo del video de la detención no opiné porque en ese momento estaba en la playa y esto de las redes sociales y el entretenimiento tiene que ver con la actualidad, entonces cuando ya podía grabar un video, el tema había salido en todo lado, así que no iba a decir nada que la gente no hubiera visto en otros medios de comunicación, que es lo que siempre trato de que si algo pasa, comunicarlo en el momento.

“En esta ocasión, estaba en la playa y cuando me enteré era tarde, entonces comunicaré algo relacionado con Carlos y Elena cuando haya algo nuevo, la resolución, si le depositan o no, o alguna novedad, entonces ya no tengo nada qué decir, lo que tenía que decir, lo dije y fue muy viral”, aseguró.

Alex prometió a sus seguidores que si sabe algo nuevo del caso lo va a tirar de una vez, porque él está deseando que el caso llegue a la etapa de resoluciones, al igual que muchos chismosillos del país.