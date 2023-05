¿Por qué el periodista Óscar Ulloa tuvo que pagar 2 mil colones a hombre que casi atropella?

Óscar Ulloa ahora le da mucho por grabar videos cómicos. Instagram

El periodista Óscar Ulloa, quien ahora se está tirando un poco al lado del humor, contó una situación que le pasó este miércoles y que le dejó sorprendido.

Según él, estaba lavando el carro y cuando ya iba saliendo del lugar, casi se levanta a un hombre, que se enojó porque le botó lo que llevaba en las manos.

“Yo solo solté el carro un poco y él se asustó y me llegó a reclamar, le pedí perdón, pero no estaba indignado porque yo casi lo atropellara, sino porque le boté el puro, iba fumando mota, estaba indignadísimo con eso, me dijo que cómo lo íbamos a arreglar y me fui de dos mil por el puro, porque se le fue al caño, tuve que pagárselo al mae”, dijo Óscar, entre risas.

Por suerte le fue bien a ambos y no quedó más que una anécdota curiosa y muy verde.