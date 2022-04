“Quisiera saber por qué hoy las personas no se comprometen y solo quieren tener sexo. Cuando conozco a alguien y siento que me gusta, a partir de ese momento soy leal y tengo disponibilidad para la otra persona, pero siempre se sale algunas veces, luego se tiene sexo y después dicen que necesitan un tiempo y que no están listos para tener una relación. No entiendo por qué la gente no se compromete, soy de las que cuando se quiere a alguien lo da todo desde el día uno y he sufrido mucho por esto”.

1. Esta pregunta tiene múltiples respuestas y es un todo un tema, pero hay un eje importante, pero n su pregunta se le debe dar énfasis a esto: “yo soy de las que se enamora y se compromete desde el día uno y lo da todo”.

2. Aquí está su eje de revisión y desarrollo. Cuando una persona debe revisar y entender que amar no es querer estar con otro ser humano, ya que a partir de la atracción define: “ya estoy en una nueva relación”. Quedarse centrada en ese elemento es algo así como: “yo quiero a un ser humano y quiero que este me quiera en la misma medida”.

3. El vínculo emocional que carece de un proceso de conocimiento de la otra persona a profundidad y establece un vínculo desde los primeros momentos, simplemente porque le atrae la otra persona, es una visión que debe revisar. Una cosa es que: “alguien me guste mucho y que me agrade la idea de poder construir una relación”, y, otra es creer que “el me gusta”, es sinónimo de relación.

4. La construcción de un proceso de relación tiene que estar orientado a la convicción, a la búsqueda de la certeza y la clarificación del por qué están juntos, y esto requiere una visión de progresividad, así que usted debe revisar a fondo su concepto de amor, cómo está su autoestima y detenerse a visualizar cuáles son los patrones, hábitos o conductas que le llevan a establecer procesos de compromiso muy acelerados que terminan en rupturas frecuentes.

5. Considere hacer terapia y no se enfoque en entender por qué las otras personas no se comprometen, porque ese podría ser un universo infinito.