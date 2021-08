“Siempre me pregunto, ¿por qué insiste en hacer lo mismo a pesar de que le pido que cambie? Dice que me ama y sabe que no hace bien las cosas, pero hace lo mismo una y otra vez. Cuando me enojo, solo en ese momento promete cambiar, pero no cumple y vuelve a hacer lo mismo”.

1. Hay personas que expresan una posición afectiva pero su conducta es contraria a lo que dicen, ya que hay quienes dicen amar, pero su comunicación es grosera, indiferente e hiriente. A veces resuelven el tema con un simple: “así soy yo”, posición desde la cual hablan de amor, causan dolor y no hay proceso de transformación.

2. Todo proceso de relación pasa por la construcción y el aporte de dos personas que están orientados al desarrollo de su bienestar. Cuando existe resistencia al cambio, usted tiene dos caminos: uno es aceptar y aguantar (no es la vía correcta), y otro es tomar el camino de la transformación para tomar decisiones.

3. El amor no se puede solo aguantar, ni tampoco vivir en una eterna espera, sobre todo, cuando objetivamente hay temas que causan dolor y la otra persona se resiste al cambio. Todos son capaces de identificar, reconocer y modificar cualquier cosa que no los haga crecer y esta transformación personal es básica para la construcción del bienestar.

4. Hay quienes viven en un eterno ciclo de problemas, tensión y promesas de transformación, por lo que a veces se creer que las cosas están mejorando, pero son transformaciones transitorias y superficiales. El reto es que cada uno identifique los motivos de su conducta y buscar una solución.

5. Si a la otra persona no le nace asumir el reto de la transformación, usted está frente a una realidad que no puede evadir y debe tomar decisiones para construir su estabilidad personal y eventualmente su estabilidad emocional en una relación. De lo contrario, usted va a caminar por las tierras del conflicto y no debe ser la opción final.