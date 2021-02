“Estuve saliendo con un muchacho y desde el principio le dije que soy una mujer que busca algo formal. Él me impresionó, me habló muy bonito, lo sentí maduro, estable y positivo, pero al final cambió y me di cuenta que tenía otra relación. Me pregunto ¿por qué mienten?, ¿por qué hacen estas cosas?, ¿por qué juegan con el corazón de una persona? Me parece cruel y muy doloroso”.