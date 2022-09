¿Por qué Karina Ramos se fue de Telehit?

Karina Ramos ha sido noticia en esta semana por diferentes temas, quizá no muy agradables para ella.

Primero, la acusaron de haberse robado méritos por el triunfo de la jovencita Abigail Méndez, ya que la nueva reina dijo que ganó una corona, en República Dominicana, gracias a la ayuda de Karina, pero después se supo que quien preparó a la muchachita fue una agencia llamada Ilusion.

Al final, Ramos aclaró que ella nunca quiso otorgarse nada y lo único que hizo fue apoyar y alegrarse por Abigail, a quien conoce desde hace varios años.

También fue noticia porque contó que el hombre que lleva meses acosándola, llegó hasta la puerta de la casa, en el condominio en el que ella vive, en Curridabat, y por eso tuvo que llamar a la Policía.

En medio de todo lo que está pasando, aprovechamos para conversar con ella sobre su sorprendente y repentina decisión de dejar el canal Telehit y nos contó las verdaderas razones.

Ella afirmó que fue por mutuo acuerdo, pues en el canal requerían a una persona que estuviera más presente en México y como Ramos pasa viajando a nuestro país para atender sus diferentes negocios, lo mejor era no continuar.

“Yo estoy muy feliz, tengo muchos viajes en estos meses y si estuviera en Telehit no podría, son casi dos años en México, ya la gente me conoce más, tengo más trabajo, estoy esperando dos proyectos más en tele, que son más puntuales y que no tengo un horario fijo, pero sigo trabajando en Televisa”, afirmó.

Esas oportunidades serían como presentadora, por lo que habrá que esperar si le salen. También le gustaría meterse en algún momento a actuación, aunque de momento no es prioridad.

Por cierto, un sábado de estos transmitieron en canal 11 el capítulo donde ella sale en la serie “Perdiendo el juicio”, del productor Memo del Bosque, y en la que actúan Roberto Palazuelos, Jorge “el Burro” Van Rankin y Jorge “Coque” Muñiz.

Esta serie la dieron en el canal de Las Estrellas el año pasado y hasta ahora se transmite en Costa Rica.