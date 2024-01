¿Por qué los famositicos dejaron de ir al Tope de Palmares? Algunos dan sus razones

Pocos caballistas y público participaron en el Tope de Palmares 2024. (Rafael Pacheco Granados)

¿Crónica de una muerte anunciada?

Para mucha gente, la “cara” que lució Palmares este jueves durante el tope, evidencia el ocaso de unas fiestas cívicas que, 10 años atrás, ponían al país de cabeza.

Escaso público y poca participación de caballistas marcó la pauta en la inauguración de los festejos del Pueblo para ser amigos, el jueves, con su actividad principal: el tope.

Pero el desfile de caballistas también dejó de ser atractivo para los faranduleros, quienes difícilmente se perdían las fiestas del cantón de Alajuela.

¿Por qué se ahuyentaron del tope y las fiestas de Palmares los famositicos? La Teja conversó con cuatro de ellos, quienes dieron las razones de su “huída”.

De los entrevistados, solo uno se resiste a perder la tradición de ir al tope de Palmares, aunque sí reconoce que las fiestas ya no son las mismas de antes.

La modelo Karen Brenes era muy contratada por marcas para ir a trabajar en el Tope de Palmares.

“Este año no estuve en el tope porque tuve que trabajar en otro lugar (como modelo) y ya tenía la fecha apartada desde mucho antes. Me quedé trabajando en San José, pero recuerdo que antes las marcas me contrataban con mucha antelación para ir al tope de Palmares, pero eso cambió de unos años para acá”, dijo Karen Brenes.

La curvilínea sí estuvo el año pasado en el tope de Palmares, pero de ahí se tuvo que ir rápido porque la habían contratado para trabajar en las fiestas de Santa Cruz, donde gente y empresas están poniendo el ojo.

“El año pasado vi un cambio muy grande (en asistencia y participación) que se notaba en las calles y en las aceras con muchos espacios vacíos, cuando antes ni siquiera se podía caminar”, comentó.

Al respecto, Karen ha hablado con otros amigos y entre todos concluyen que el “desinfle” de Palmares se debe a los cambios que han sufrido las fiestas, los altos precios y la inseguridad, que le fueron pasando la factura con el pasar de los años.

Greivin Morgan fue otro rostro bastante familiar en las fiestas de Palmares, pero desde hace ocho años dejó de ir.

“El tope ya no era tope; era un desmadre, se veía mucha gente borracha y escenas entre parejas que empañan lo bonito de la actividad. El tope se convirtió en una borrachera descontrolada”, afirmó Morgan, quien por años consideró el Tope de Palmares casi como una religión.

El modelo Greivin Morgan también fue uno de los fieles asistentes al Tope de Palmares, por muchos años.

Para Greivin, esa imagen pasada de las fiestas de Palmares llevaron a los festejos a la situación actual, donde ya no son tan cotizados como antes.

“La percepción que quedó de ese Palmares hizo que la gente dejara de ir; también el tema de las fiestas de Santa Cruz, que son una maravilla; y luego que en Palmares prohibieron consumir licor en el tope”, consideró Morgan.

Melissa Mora también era un rostro infaltable en el desfile equino, pero este año la cantante brilló por su ausencia.

Meli explicó que el tope coincidió con la venta de uniformes y útiles escolares en la escuela de su hija y eso fue lo que le impidió participar en la actividad de este 2024.

“No participé porque precisamente el día de ayer (jueves) me tocaba comprar uniformes en la escuela de mi hija y primero está ser mamá antes de disfrutar del tope. Lo extrañé y hasta ya había preparado a mi yegua, que tengo una”, dijo Meli a través de un mensaje de WhatsApp.

El expresentador de televisión y odontólogo, Édgar Barrantes, sí estuvo en el tope este jueves y aunque notó el ambiente más “muerto” que años atrás, él dice que va por tradición y pasión.

Melissa Mora tiene años de ir aml Tope de Palmares, pero este año no fue. (Rafael Pacheco)

“Sí vi como un 70 por ciento de gente menos de lo que había visto antes de la pandemia; igual, la pandemia marcó un cambio importante en todo lo que pasa en la vida; pero también están las fiestas de Santa Cruz donde hay un ambiente de más libertad. Palmares está más restringido”, dijo el galán.

Édgar recordó que comenzó a ir a los topes de Palmares a los siete años con su papá y desde entonces prácticamente no ha dejado de ir.

“Yo soy caballista, no voy a figurar, sino que para mí es una actividad para disfrutar y lucir a los animales”, dijo al justificar que a ese tope irá mientras se siga organizando.