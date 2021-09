“¿Por qué todavía extraño a esa persona después de haber terminado?”

“Yo terminé con mi novio y estoy feliz, pero a veces me pregunto por qué aún me llegan recuerdos de esta relación. ¿Por qué a pesar de que estaba claro de que no me convenía seguir en esa relación de pareja, todavía lo extraño”.

1. En algún momento, al margen de que se haya tomado la decisión de terminar y con razones realmente válidas de por medio, llegan memorias, recuerdos y situaciones de todo lo vivido porque todo eso forma parte de su historia afectiva y de su memoria. Si bien es cierto pueden existir razones objetivas que la llevaron a una ruptura consciente, esto no significa que olvide con facilidad la huella emocional positiva que hubo en algún momento con su expareja.

2. Los seres humanos no tienen que pelear contra las emociones, los recuerdos o las imágenes que les quedan en la cabeza a partir de los procesos de ruptura. Las imágenes forman parte de su historia y, ahí están y van a permanecer durante mucho tiempo, lo cual va a ser frecuente en alguna medida, pero debe tener presente que este proceso no es motivo suficiente para que le impida avanzar y seguir adelante. No se debe agobiar.

3. El tema importante frente a una ruptura es tener una clara convicción sobre por qué se tomó una decisión de este tipo para evitar caer en procesos de contradicción, que la sometan a un ciclo de dudas que le resulte improductivo.

4. Cuando estos sentimientos y memorias llegan y forman parte de su día a día, sin que le afecte su toma decisiones, la creación de nuevas oportunidades o los procesos que la llevan a cerrar ciclos, simplemente son cosas que están ahí y que no necesariamente van a significar una dificultad importante a nivel emocional. La convicción y la certeza de haber tomado una buena decisión a partir de los hechos es determinante y le permitirán seguir adelante.