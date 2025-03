Porcionzón regresará con todo a Teletica en un inesperado proyecto

Carlos Ramos, Porcionzón, es uno de los humoristas más queridos y populares de Costa Rica. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

Carlos Ramos, el famoso Porcionzón, está contando los días porque el 31 de marzo regresa con todo a Teletica, televisora con la que ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de su carrera.

El popular humorista confirmó a La Teja que el 31 de marzo a las 6 de la tarde estrenará “La hora cachetona”, un programa de comedia que se transmitirá a partir de ese día y de lunes a viernes por Teletica Radio, emisora de Teletica.

LEA MÁS: Ella es la mente detrás de los famosos disfraces del Porcionzón en El Chinamo

Porcio está feliz y agradecido porque el espacio marca su regreso a la radio, la plataforma que prefiere para hacer humor y de la que estaba alejado desde hace cuatro años. El menecazo trabajó en el pasado durante 19 años ininterrumpidos en Omega y después estuvo un año en Actual.

“A mí siempre me ha gustado más la radio que la tele y ahora con este programa estaré en los dos medios y en todas las plataformas habidas y por haber porque ahora todo se transmite por redes”, dijo El Porcio, quien tiene un programa semanal que se transmite por TD Más 2, también propiedad de Teletica.

Porcionzón regresará a la radio en compañía de Carlos Álvarez, con quien ya trabajó en El Chinamo y en Omega. Fotografía: captura canal 7.

Además, Porcio celebró que la oportunidad de regresar al dial se le abrió en la frecuencia radial de la empresa para la que ha trabajado en muchos de sus proyectos.

“Prácticamente toda la vida he trabajado con Teletica. En El chinamo, en toros, en el Verano Toreado…, he pasado por todo lado. En los últimos años he estado más centrado en El Chinamo pero ahora surge este proyecto de hacer radio y de continuar con El chineadazo (su programa de TD Más 2)”, afirmó.

Del proyecto que estrenará el 31 de marzo a las 6 de la tarde por la 91.5 FM contó que compartirá micrófonos con dos personas muy especiales, con quienes ha trabajado en diferentes ocasiones: los locutores Carlos Álvarez y Rodrigo Álvarez.

“Carlos Álvarez conoce el humor y el estilo mío, compaginamos muy bien y hacemos buena mancuerna; y con Rodrigo trabajé en Omega cerca de siete años, después de que Carlos se vino para Teletica, y tiene cuatro años conmigo en la tele”, dijo Porcio.

LEA MÁS: Disfraz del Porcionzón en El Chinamo le jugó una mala pasada este miércoles

La hora cachetona será un programa de humor que pretende acompañar a la gente en su regreso a casa en las horas más críticas del tránsito.

“Van a ver anécdotas, sketch, parodias y todo lo relacionado al humor. Habrá chistes al 100 por ciento que es el fuerte mío. Pretendemos alivianar las horas pico para que la gente regrese a su hogar después del trabajo”, mencionó.

La última vez que Porcionzón estuvo en radio fue hace cuatro años en Actual. Fotografía: Cortesía Carlos Ramos.

Para él, una medicina que es necesidad para todos es la risa y eso es lo que pretende recetar a todo el mundo en La hora cachetona.

LEA MÁS: Porcionzón cuenta que no todo ha sido felicidad durante sus transformaciones en El Chinamo