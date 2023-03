La página de contenido pornográfico Pornhub está en el centro de la polémica. Tras las innumerables acusaciones de trata y explotación sexual infantil y de compartir videos sin el consentimiento de varias mujeres adultas, Instagram eliminó el perfil de la plataforma.

Las críticas por parte de activistas se incrementan en las redes sociales, más aún luego de que el sitio web modificara el color de su logo a violeta durante el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Ahora, Netflix anunció el lanzamiento de un documental que relatará su historia, en una producción que incluirá las voces de los empleados y empleadas y contará con el análisis de investigadores ante los escándalos.

En septiembre pasado, Instagram tomó la decisión de eliminar el perfil de Pornhub de su red social. El sitio web recibió acusaciones de presentar contenido en el que aparecían menores de edad y, además, su casa matriz Mind Geek recibió denuncias por publicar videos sin el consentimiento de sus protagonistas. Así, entre otras acciones, Visa y MasterCard cortaron los privilegios de pago para la plataforma y una denunciante creó una aplicación para ayudar a más víctimas.

El clímax del millón: la historia de Pornhub (Money shot: the Pornhub story) es el documental sobre la historia de la plataforma de contenido pornográfico que estrenará Netflix este miércoles, 15 de marzo, bajo la dirección de Suzanne Hillinger.

La producción durará 93 minutos y contará con los testimonios de trabajadoras del sector, investigadores y analistas de los escándalos que rodean a la página.

“Son responsables de obtener ganancias a sabiendas del tráfico sexual”, relató una de las voces más críticas. No es la primera vez que el gigante de streaming aborda el tema de la pornografía. En su catálogo, aún permanecen producciones como Hot girls wanted (2015), que relata la explotación dentro de la industria bajo el testimonio de las propias implicadas, o Jeffrey Epstein: asquerosamente rico (2020), sobre el caso del magnate condenado por tráfico sexual.

“Ojalá el documental de Pornhub sirva para reflexionar sobre el acceso y el consumo de porno entre los jóvenes“, señaló una usuaria en Twitter.

A mediados de 2021, una mujer china, de 25 años, denunció que encontró un video en la página de Pornhub en el que aparecía sin su consentimiento, según informó el South China Morning Post.

“Me llamó un amigo y me dijo que estaba en este sitio de pornografía. ¿Cómo podía ser yo?”, relató la denunciante. Y agregó: “Ocurrió hace, quizás, siete años. Era muy joven, una adolescente... No tenía ni idea de que ese monstruo me filmó en secreto hasta que vi mi video en la página. Fue realmente devastador”.