El disco hablaba sobre el abuso de las drogas, sin importar la ilegalidad de ellas, como en “I don’t like the drugs, but the drugs like me” (No me gustan las drogas, pero yo le gusto a las drogas), que si bien era una crítica por el consumo de ellas y la falta de acción de las autoridades, sus detractores no lo tomaron así y lo acusaron de estar animando a los jóvenes a drogarse.