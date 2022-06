Mujer agredida. Foto Shutterstock

“A mí me cuesta mucho hablar. Soy una persona muy reservada y prefiero callar antes de hacer un problema con mi pareja”

1. La comunicación interpersonal, particularmente en el ámbito de las relaciones de pareja, debe ser clara, abierta, honesta y directa, porque posibilita que toda relación humana tenga una base sólida, que proyecte estabilidad emocional.

2. Negarse la comunicación es abrir paso a la presunción, a la represión, la evasión y la negación, por lo que es materialmente imposible que una relación pueda caminar a la estabilidad emocional, pues siempre quedarán temas no resueltos, cargados de múltiples interpretaciones, posiblemente erróneas, ya que no se sabe exactamente qué pasa.

3. Aprender a expresar lo que se siente, se piensas y desea, así como lo que les molesta, posibilita, aún cuando tengan temas en los que hay dos posiciones diferentes, que haya una visión de comprensión que posibilite una mejor integración e interpretación para potencializar al máximo las posibilidades de solución de cualquier tema que pueda generar una fricción.

4. Toda persona que sostenga un patrón de comunicación evasivo tiene que detenerse y abrir paso a una reflexión profunda, que le permita modificar este retraimiento en la comunicación para migrar poco a poco hacia una comunicación clara con el objetivo de resolver a partir de la comprensión.

5. Toda relación humana con falta de comunicación crea un ambiente que puede erosionarla. Si usted se identifica con esas personas que dicen: “yo no puedo hablar, o “a mí no me gusta hablar”, tiene que hacer un esfuerzo para buscar ayuda porque por ejemplo, en el manejo financiero de su pareja, usted podría callarse, pero cada mes al enfrentar pagos experimentará mucha tensión, pero puede evitar conflictos innecesarios mediante una clarificación, no solo del presupuesto familiar, sino de las expectativas para establecer una relación sólida.