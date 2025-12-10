Presentador de canal 8, Alejandro Ramírez tuvo un accidente en su motocicleta camino al trabajo

Alejandro Ramírez, presentador de Telediario Internacional de canal 8 (redes/Instagram)

El presentador Alejandro Ramírez, de Telediario Internacional, de canal 8, pasó este martes por un susto que no tenía en sus planes y confesó que ya forma parte de las estadísticas de motociclistas accidentados.

Justo cuando iba camino al edificio de Multimedios, ubicado en La Sabana, le pasó lo inimaginable quedando segundos después tirado en el suelo.

“Hoy me inauguré en la moto y entré al grupo de accidentes. Resulta que la aguja del peaje de Santa Ana estaba levantada y mientras mostraba el quick pass llevaba solo una mano en la manivela y no lo leyó”, inició contando.

El simpático presentador explicó que el aparato no leyó su pago y sin darse cuenta avanzó.

“Justo cuando iba pasando bajó (la aguja) y me llevé un semerendo guevazo, caí acostado”, contó sin pena alguna.

Sufrió varios golpes

Ramírez dijo que lo primero que hizo fue recoger rápido los restos de la moto que se desprendieron, porque le daba miedo que los carros que venían atrás lo atropellaran.

“Recogí todo, vi que funcionaba y aquí estoy. Tengo un par de moretes, me golpeé la rodilla, la pierna y el antebrazo”, detalló.

Presentador de canal 8 se tuvo que comprar moto para llegar al noticiero a tiempo

La moto se la compró hace pocos meses para evitar quedar pegado en las presas camino a La Sabana, donde está el canal, pero hasta ahora se lleva un susto de este tipo.

Eso sí, Ale no anda en cualquier moto, se compró una BMW, pero también todos los implementos para andar bien protegido.