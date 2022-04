Presentador de Giros pide ayuda para localizar perrita que se les escapó

Sasha se escapó el viernes anterior en el centro de Barva de Heredia. Cortesía

El presentador de Giros, Rafa Pérez, está desesperado porque una perrita muy especial para su familia se escapó de la casa y no volvió más.

Se trata de Sasha, una peludita de raza yorkshire terrier, que es la consentida de su prima-ahijada Eva, quien el próximo 8 de mayo cumple 8 años.

Rafa contó que por un descuido de un familiar, el portón de la casa quedó abierto el viernes pasado y la peludita se salió sin que se percataran.

El presentador de Giros contó que su ahijada no ha parado de llorar por su perrita. Cortesía

Ellos viven en Barva de Heredia y aunque la han buscado por todo lado nada que la encuentran, por eso sospechan que se la pudieron haber robado.

“Vivimos todos juntos, pero no revueltos en una misma propiedad y un tío que tiene Alzheimer dejó el portón abierto y la perrita se salió, es una yorkshire de un año y es de mi ahijada. La salimos a buscar por todo el barrio, fuimos a pedir cámaras a todo lado y ha sido terrible”, contó.

El también locutor contó que su primita no ha dejado de llorar y que todos estos días han ido a los establecimientos cercanos para saber si la han visto, pero nada.

Hasta recompensa están dando por la peludita. Cortesía

Ellos están ofreciendo una recompensa de 200 mil colones para que se las devuelvan, pues no pierden la esperanza de recuperarla.

“Mi ahijada está desesperada. Hemos intentado de todo, mis compañeros de trabajo me han ayudado publicando el afiche, pero no ha habido manera. Hoy vamos a salir a pegar afiches en los buses porque no perdemos la esperanza de que aparezca”, mencionó.

Si sabe dónde está Sasha o la vio deambular por algún lado no dude en comunicarse al 8395-2349.

