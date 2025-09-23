Presentador de Teletica presume que su prima ahora trabaja con él en canal 7

Pablo Campos es presentador y jefe de los programas de canal 7, Los Doctores y Calle 7: Informativo. Fotografía: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

El presentador de Teletica, Pablo Campos, presumió a su prima y colega, Michelle Campos, quien desde hace pocos meses es, también, su compañera de trabajo en canal 7.

Campos presumió a su familiar en las últimas horas, ya que fue una de las reporteras que se encargó de la cobertura que hizo Telenoticias de la histórica sesión legislativa del lunes, sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

“Ella es prima mía”, publicó en una historia de Instagram el presentador y jefe de los programas de canal 7, Los Doctores y Calle 7: Informativo.

Pablo, además, sacó pecho con la procedencia de ambos. “De Sarchí para el mundo”, agregó el comunicador.

Michelle se incorporó a canal 7 hace cerca de tres meses y una de sus fuentes de cobertura en el noticiero de la televisora del trencito es la política, ya que además de Periodismo estudió Ciencias Políticas.

Campos llegó a Teletica tras una larga carrera en prensa escrita y aunque ha tenido que aprender bastante para televisión, no hay duda que su querido primo ha sido uno de sus principales consejeros en esta nueva etapa de su carrera.