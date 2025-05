Presentador de Teletica vivió un momento muy especial frente a cámaras este jueves

Pablo Campos presenta y dirige Calle 7: Informativo. Fotografía: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

El periodista y presentador de Teletica Pablo Campos vivió un momento muy especial este jueves frente a las cámaras de canal 7.

Una entrevista que hizo en vivo en el programa Calle 7: Informativo –que él presenta y dirige– movió los sentimientos del comunicador y hasta lo puso nostálgico.

Campos invitó a doña Inés Revuelta, hija de la recordada Inés Sánchez, a una entrevista en el programa de las 11 de la mañana de canal 7 y eso le trajo gratos recuerdos de la icónica presentadora.

En el programa hablaron sobre el Galardón Inés Sánchez de Revuelta, un premio bianual que se entregará a partir de este 2025 para reconocer el trabajo de los comunicadores que promuevan la educación, cultura y convivencia en el país.

Pablo Campos compartió esta foto en sus redes que refleja el especial momento que vivió frente a cámaras este jueves. Fotografía: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

El premio busca honrar la memoria y legado de doña Inés, quien falleció el 7 de abril de 2023, a los 91 años, a consecuencia de un derrame cerebral y una neumonía que complicaron su salud.

Al finalizar la entrevista, Pablo mencionó que doña Inés Sánchez era su madrina en la tele y tras consulta de La Teja explicó que la conversación de esta mañana con la hija de la presentadora le trajo muchos recuerdos de la figura de Teleclub, con quien tuvo una gran amistad.

“Fue muy lindo tener esa amistad tan cercana con ella y hoy (este jueves) su hija me lo recordó, porque dice que ella se lo pasaba mencionando”, aseguró Pablo a este medio tras contar cómo surgió ese cariño entre ellos.

“A doña Inés la conocí una vez que me tocó entrevistarla por una situación sobre Cuba, luego permanecimos en contacto. La invité a la primera edición de la edición matutina de Canal 8 que yo coordiné y presenté (en sus tiempos en Multimedios) entonces desde ese momento ella solo me decía ahijado porque fue la madrina del programa”, explicó Campos.

Inés Sánchez es una de las figuras más icónicas de la televisión costarricenses. Fotografía: Diana Méndez. (Diana Mendez)

Agregó que se mantuvieron en contacto por muchos años.

“Ella me pasaba llamando y enviando audios porque me criticaba con mucho cariño cuando me veía en tele, me daba críticas de la ropa y la forma como yo presentaba”, recordó el periodista.