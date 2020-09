“Hace como cuatro años me internaron de emergencia por una apendicitis y me operaron. No hubo mayor problema y pasé un mes incapacitado, pero cuando regresé a trabajar empecé a sentir una pelotita en la herida y una amiga me dijo que se me notaba. Me hice un ultrasonido y me dijeron que tenía un seroma residual, que es como una acumulación de líquido en la herida, por lo que debía esperar un tiempo para que se disolviera y desapareciera sola”, contó el comunicador.