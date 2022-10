Presentador de VM Latino se disfrazó de Keyla Sánchez para su fiesta de Halloween

El presentador de VM Latino fue bastante original. Instagram

El presentador de VM Latino Alex Alvarado se llevó los aplausos de muchos de sus seguidores en redes sociales por su creatividad.

El creador de contenido tenía una fiesta de Halloween la noche del sábado en su casa y decidió disfrazarse de Keyla Sánchez.

Alex Alvarado había vacilado que se vestiría de Keyla Sánchez, pero muchos no le creían. Instagram

En su cuenta de TikTok, Alex había dicho que se vestiría como la presentadora de Teletica para su fiesta, pero muchos creyeron que solo era en plan vacilón.

“Maes, ya sé de que me voy a disfrazar, es que no tenía disfraz, diay me voy a disfrazar del Keylazo. Sí, sí, de Keyla Sánchez, de por si ese día voy a quedar hasta el puritico cu....”, dijo en su publicación.

El conductor del canal de la música imprimió en grande la cara de su colega del programa Calle 7, de cuando ella salió hablando en su cuenta de Instagram acerca de su accidente de tránsito y en el que aclaraba que el percance no se dio por manejar bajo los efectos del alcohol.

Además, para vacilar más con su disfraz portaba una botella de guaro en la mano, pues horas después del accidente que tuvo la figura del 7 en marzo anterior transcendió en varios videos, que difundieron sus mismos amigos, que estuvo brindando con ese tipo de bebida.

Keyla Sánchez negó que el accidente que sufrió haya sido por estar alcoholizada

Muchos de sus seguidores han reaccionado al ver su original disfraz. Instagram

“El mejor disfraz”, “No hay palabras”, “Demasiado creativo, creo que a nadie se le ocurrió”, “El disfraz del año”, “Está buenísimo”, son parte de los mensajes que le han escrito sus seguidores en Instagram, sin dejar de lado el montón de caritas de risas que le han puesto.

Intentamos conversar con el presentador de VM Latino, pero aún no hemos tenido respuesta.