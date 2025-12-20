Presentadora anuncia su salida del canal ¡Opa! a 10 meses de su debut en televisión

La modelo y exreina de belleza María Alejandra Acosta anunció su salida del canal ¡Opa! apenas 10 meses después de debutar como presentadora de televisión, una noticia que sorprendió a sus seguidores.

La comunicadora dio a conocer la decisión por medio de sus redes sociales, aunque no detalló si se trató de una determinación personal o de un despido por parte del canal.

La modelo y exreina de belleza, María Alejandra Acosta, debutó como presentadora de televisión el 4 de febrero pasado. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Presentó un programa dedicado a certámenes de belleza

En ¡Opa!, canal 38 de la televisión abierta, María Alejandra Acosta estuvo al frente del espacio Miss Universe Costa Rica News, un programa enfocado en noticias del certamen Miss Universo Costa Rica y de otros concursos de belleza nacionales e internacionales.

Su última aparición al aire fue el viernes, en las instalaciones del canal ubicadas en barrio La California.

Mensaje de despedida lleno de gratitud

La exvirreina de belleza compartió un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento hacia el canal que le dio su primera oportunidad en la televisión.

“Como buena canceriana me da mucha nostalgia (la despedida), pero al mismo tiempo me siento muy agradecida con ¡Opa! por abrirme las puertas. Sé que siempre serán una segunda casa para mí, agradecida también con la producción y todas las personas que hicieron este camino tan especial”, escribió Acosta.

“Este 2025 cumplí el sueño de tener mi propio programa de televisión (increíble, pero cierto). Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en cada programa. Y como siempre les digo, lo mejor está por venir”, agregó.

María Alejandra Acosta compitió en el 2024 en el Miss Universo Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce.

Llegó a la televisión tras ser virreina de Miss Universo Costa Rica

María Alejandra Acosta se incorporó a ¡Opa! luego de participar en el Miss Universo Costa Rica 2024, certamen en el que obtuvo el título de virreina, experiencia que le abrió las puertas para debutar como presentadora de televisión.

Por ahora, la modelo no ha adelantado cuáles serán sus próximos proyectos profesionales tras su salida del canal.