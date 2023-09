Presentadora de Repretel jamás olvidará a lo que se atrevió la primera vez que desfiló un 15 de setiembre

Charlyn López tiene 33 años y es una cotizada modelo. También trabaja en Repretel como presentadora de televisión. (Cortesía)

El sonido de las liras y los tambores, las banderas costarricenses ondeando por las calles y las bastoneras dándolo todo con sus singulares pasos, recuerdan a una presentadora de Repretel la primera vez que participó en los desfiles patrios.

Charlyn López jamás olvidará ese 15 de setiembre de 1997, el día que llamó la atención más de la cuenta en los desfiles de su natal Orotina, todo porque se le metió entre ceja y ceja ponerse ropa de bastonera y sacar los pasos prohibidos en medio de niñitas mucho más grandes que ella.

En ese tiempo, la modelo y exreina de belleza (fue Mrs Universe 2017) tenía siete años y cursaba el primer grado en la Primo Vargas Valverde, la principal escuela pública del centro de Orotina, en Alajuela.

La presentadora de Informe 11: Las Historias y de las transmisiones de fin y principio de año de Repretel, contó a La Teja que cuando en su escuela comenzaron los preparativos para las fiestas patrias de ese año, ella de inmediato supo que quería ser bastonera.

Esta es Charlyn López a los 7 años desfilando como bastonera de su escuela por los desfiles del 15 de setiembre. (Cortesía)

Charlyn tenía la opción de desfilar con los estudiantes de honor porque era una “verde”; pero no, eligió ser bastonera y nada le importó que ese grupo solamente lo conformaban estudiantes de quinto y sexto grado.

“Era bien participativa, en todo me metía, siempre que había actos cívicos o se organizaban grupos coreográficos yo quería estar ahí y mami me daba pelota. Ese año (1997) todas las bastoneras eran grandes, de quinto y sexto grado; jamás una de primer grado, pero insistí tanto que me dieron pelota”, explicó la guapísima rubia sobre cómo fue su debut en las fiestas patrias.

Le puso bonito

Después de que la aceptaron, le tuvo que poner bonito a practicar los pasos de los bailes y el movimiento del palillo que es típico en los desfiles de las bastoneras, y aunque fue retador, logró aprenderse todo a tiempo.

“Me puse a ensayar y me les puse al corte, y recuerdo ese desfile con muchísimo cariño porque fue la primera vez que participé. Estaba tan nerviosa que varias veces se me zafó el palillo de mis manos, iba a dar por allá y yo paraba, lo juntaba y seguía. Era una niñita, pero no me quedé atrás y saqué la tarea con ese calorón de Orotina”, afirmó López.

Actualmente, Charlyn le está haciendo la licencia de maternidad a Lussania Víquez, en Informe 11: Las Historias. (Cortesía)

Fue la única vez que salió como bastonera. Los siguientes años estuvo integrando la banda de su escuela y la Comunal de Orotina, tocando el clarinete, y en otras fiestas patrias salió a las calles como estudiante de honor.

En el colegio, la guapa modelo optó por el bajo perfil y dejó de participar en los desfiles del 15 de setiembre; pero aún así, reconoce que la fiesta de la independencia le revuelca las emociones.

“Ya ahora de grande, ir y ver los desfiles del 15 de setiembre me genera nostalgia y revivo de cierta manera ese tiempo de mi infancia, porque cuando uno tiene hijos, uno es la mamá y los está acompañando en el crecimiento y los está ayudando, se le vienen cosas a la mente, recuerdos de uno cuando estaba en esas edades; entonces estas celebraciones no solamente me dan nostalgia y me hacen acordarme de eso; sino que vuelvo a vivir ese tiempo de mi pasado”, consideró la simpática famositica.

Charlyn López también integró la banda de su escuela, en la sección de vientos, ya que toca el clarinete. (Cortesía)

Hijos de Charlyn son iguales

Charlyn tiene dos hijos: uno de 13 años y una de 10, los dos salieron igual que la mamá de bombetas, por lo que cada año ella tiene que andar en carreras por los desfiles del 15 de setiembre, así como en el pasado lo hizo su mamita con ella.

“Mi etapa más bonita fue la infancia porque mis papás siempre estuvieron presentes en cada cosa que hacíamos y si algo nos gustaba siempre nos impulsaban hacia eso y para mí fue muy lindo tener el apoyo de ellos y es algo que llevo en el corazón; entonces ahora como mamá, en todos los desfiles del 15 de setiembre ahí me verán a la par de los chiquillos. Yo de un lado con uno y mi esposo con el otro, cargando una hielera y vigilándolos que estén bien”, dijo la orgullosa y feliz mamá.

La orotinense Charlyn López participa en las transmisiones de fin y principio de año de Repretel. (Cortesía)

“Yo digo que siempre desfilo, incluso ahora de vieja porque termino sudada, roja del sol y cansadísima, así como cuando era una chiquita, pero lo que pasa es que ya pesan los años”, agregó con su característico entusiasmo.

Y como de tal palo, tal astilla, este año no será la excepción y sus dos hijos se vestirán de blanco, azul y rojo para celebrarle a la Patria sus 202 años de vida independiente, en los desfiles de este viernes.

Charlyn López es parte de Repretel desde el 2018.

Ambos desfilarán como estudiantes de honor; eso sí, él como abanderado y ella tocando la lira, participaciones que, sin duda, reencontrarán a Charlyn con aquella coqueta niñita que con sombrero y guantes blancos llenó de gracia y encanto el desfile de su escuela, hace 26 calendarios.