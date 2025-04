Presentadora de Repretel no llegará al altar este año por “culpa” de su futuro esposo

Maricrís Rodríguez no solo es presentadora de televisión. Ella tiene mucha experiencia como modelo y participante en concursos de belleza. Fotografía: Cortesía Maricrís Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

La presentadora de Repretel, Maricrís Rodríguez, no caminará al altar este 2025 ya que a su futuro esposo le faltan algunos requisitos para contraer matrimonio por la Iglesia católica.

Una de las primeras decisiones que tomó la pareja tras comprometerse fue que el “sí acepto” lo darían frente a Dios, de ahí la elección de esperar más tiempo para convertirse en esposos.

Rodríguez y su novio de hace tres años, Andrés Torres, se comprometieron los últimos días del 2024 en un mágico pueblo de Colombia, de donde es oriundo el galán de la presentadora de Giros, de canal 6.

En una entrevista con La Teja, a inicios de esta semana, Maricrís contó que Andrés no tiene el sacramento de la confirmación, uno de los requisitos que impone la Iglesia católica a quienes quieren casarse bajo esa religión.

“Tenemos que hacer algunos cursos primero porque Andrés no tiene la confirmación, entonces tiene que hacer ese curso que inicia pronto y hasta que no hayamos cumplido con esos requisitos ponemos fecha para la boda”, confesó Maricrís a este medio.

La expectativa de la pareja es casarse en el primer semestre del 2026, pero Mari mejor no se ilusiona con una fecha porque no quiere llevarse la sorpresa que se llevó su hermana, quien se casó en diciembre pasado.

“A mi hermana le pasó que puso fecha y le faltaban algunos requisitos, entonces fue mucha presión para ella. Entonces nosotros mejor decidimos hacer primero los requisitos y después definir la fecha”, destacó.

Su futuro marido iniciará en los próximos días el curso para hacer la confirmación y será hasta después que la pareja pueda iniciar el curso prematrimonial, otro requerimiento de la Iglesia católica para casarse.

“No será este año que nos casemos porque el proceso lleva mucha cosa y no hemos corrido. Como buena tica creo que me va tocar correr al final porque estoy muy relajada, pero lo cierto es que será el otro año. Quisiéramos que fuera a principios (del 2026) pero no sé si va a ser hasta mediados. Ya veremos”, destacó.

Maricrís Rodríguez y su prometido Andrés Torres llevan tres años juntos y están más felices y enamorados que nunca. Fotografía: Cortesía Maricrís Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

¿En Colombia o Costa Rica?

Lo que sí están haciendo ellos es ahorrando para poder realizar la boda de sus sueños, que aún no definen si será en Costa Rica o Colombia, pues en ambos países encuentran “pros y contras” para la celebración.

“Respecto al tema de los preparativos lo que hemos estado haciendo es ahorrando. Vamos tranquilos, con mucha ilusión, sí, pero despacio. Todavía nada está escrito ni hemos decidido al cien por ciento si la boda será aquí o allá (en tierra cafetera).

“Aunque la logística para nosotros es más fácil aquí, allá es más económico, entonces estamos viendo. Además el matrimonio, en particular el de la Iglesia católica, requiere todo un procedimiento que incluye los sacramentos, el curso prematrimonial y una entrevista con el padre que nos va a casar en la que tienen que ir los novios y los padrinos, entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque si fuese en Colombia habría que hacer un viaje antes de la boda y eso representará una inversión también”, explicó.

Si lo hacen en Colombia, Mari calcula que tendrían que viajar tres veces a ese país: uno para planificar el evento, otro para la entrevista con el cura y el viaje para el matrimonio.

“También es complejo por ese lado, entonces cositas así son las que estamos considerando”, mencionó.

Maricrís Rodríguez es presentadora del programa de Repretel canl 6, Giros. Fotografía: Cortesía Maricrís Rodríguez. (Cortesía/Cortesía)

Fiesta, vestido y más

Además de la boda religiosa, otro tema que ya acordó la pareja es que la recepción la quieren en un lugar cerrado por aquello de las lluvias imprevistas. Tanto Costa Rica como Colombia son bastante lluviosas, entonces quieren evitarse esas sorpresitas.

De la elección del lugar de la fiesta dependerá el vestido que escoja Maricrís, por eso se ha aguantado las ganas de definir algún “modelito”, aunque sí tiene una idea de lo que quiere.

“Sobre el vestido, lo he pensado y no me gustaría que sea de corte sirena, sino de princesa y no tanto encaje. Es la idea que tengo en mi mente pero aún no he ido a ninguna prueba de vestido, será hasta cuando tengamos definido el lugar porque no quiero que una cosa no coincida con la otra”, mencionó.

A pesar de que aún le falta bastante trayecto camino a la vida seria, Maricrís dice que estos cinco meses que llevan comprometidos han sido de mucha ilusión y de mucho amor, principalmente porque en su familia están muy contentos con que sea Andrés quien la lleve al altar.

“Mis papás están felices con Andrés por como él me trata y porque es una gran persona y eso es lo que esperan los papás para los hijos”, opinó.

A inicios de este año, Maricrís nos confesó que conoció a su pareja por medio de las redes sociales mientras ella estaba esperando entrar a clases.

A Maricrís Rodríguez le pidieron matrimonio durante un viaje a Colombia, de donde es oriundo su futuro esposo. Fotografía: Cortesía Maricrís Rodríguez. (Cortesía)

“Él me había escrito y yo tenía un espacio porque había llegado temprano a clases, entonces fuimos a tomar un café, fueron 10 minutos nada más y al día siguiente él estaba en Sarapiquí –de donde es oriunda– para tener una cita más formal. De ahí en adelante empezamos a salir y hasta la fecha”, destacó sobre su historia de amor.