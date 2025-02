Presentadora de tele cuenta el incómodo momento que pasó con un exjugador de Saprissa

Milagro Flores vivió un incomodo momento con una exjugador de Saprissa. Instagram (Instagram /Instagram)

Milagro Flores, presentadora de televisión de HCH Honduras, contó el incómodo momento que pasó con un exjugador de Saprissa y actual jugador del Olimpia y de la selección catracha.

La pelinegra fue invitada en el pódcast del comunicador Rely Maradiaga, donde se dejó decir de todo y no dudó dar pistas de cuál jugador hablaba.

Flores, en su entrevista, dijo que no era fanática del fútbol, pero si la ponían a escoger, prefería el Olimpia.

La comunicadora de entretenimiento en el programa confesó que un futbolista la hizo pasar un mal rato, precisamente cuando ella hacía una cobertura para HCH Deportes y, aunque no dio el nombre del jugador, se dice que fue Jerry Bengtson, también exjugador del Deportivo Saprissa.

La curvilínea contó que a ella la contrataron para ir a Nueva York a animar el medio tiempo del Olimpia con un equipo de El Salvador, y que no sabía mucho de jugadores, pues ella es conductora de entretenimiento.

“Me tocó mandar contacto para deportes, y yo no soy de deportes, soy de entretenimiento. Mi trabajo era animar el medio tiempo. Me dijeron que habían hablado con el director técnico del Olimpia (Pedro Troglio) para una entrevista, pero al final me pasaron con un futbolista”, dijo.

Milagro Flores comunicadora hondureña recordó el incomodo momento que vivió con un exjagador del Saprissa.

Ella confesó que cuando llegó el momento de entrevistar al jugador, no sabía quién era.

“Viene el jugador, como de dos metros el hombre, grandote. Le digo: ‘hola, ¿cómo está? Soy Milagro Flores de HCH, ¿cómo lo presento?’ Y me dice él: ‘no sabes cómo me llamo, no sabes quién soy’. Y yo no sabía quién era el jugador”, dice la periodista.

El comunicador que estaba entrevistando a Milagro Flores se dio cuenta quien era el jugador. Instagram (Instagram /Instagram)

La talentosa expresó que le pidió disculpas por no saber quién era y aun así el jugador le contestó que era su trabajo saberlo.

“Yo estaba nerviosa. Fue superarrogante, engreído, me daban ganas de mandarlo… pero dije yo, tengo paz en el corazón y algunas veces exploto porque soy humana. Me dice: ‘soy fulano de tal’. Y yo pensé que me estaba viendo la cara, me pudo haber dicho y yo no sabía. Yo busqué en Google (el nombre) para ver si se parecía, para ver si no me estaba viendo la cara porque me pudo haber dicho también Cristiano Ronaldo. Pero sí era él”, contó Flores.

Milagro Flores detalló que la actitud del jugador no fue la mejor. Instagram (Instagram /Instagram)

La periodista recordó que le preguntó cómo encaraban el partido y dejó una pista al aire al imitar su tono de voz.

“Me dijo: ‘estamos preparados para darlo todo en la cancha’. “Superarrogante, supercortante”, contó Milagro. A eso, Rely Maradiaga le dijo: “ese tono de voz medio, puedo definir quién fue. ¿Es Jerry Bengtson?”.

Jerry Bengtson fue jugador de Saprissa. (Photo by DELMER MARTINEZ / AFP) (DELMER MARTINEZ/AFP)

La guapa le contestó que su intención no era quemar a nadie, pues ese no era su propósito, pero aseguró que los deportistas son difíciles de tratar.

Milagro Flores tiene años trabajando como comunicadora en la televisión Hondureña. Instagram (Instagram /Instagram)

Me pasó después, me volví a encontrar con ellos en otro partido, me han invitado mucho a Nueva Orleans, Olimpia va a jugar bastante y allá igual. Pero aun así yo apoyo a la Olimpia, por uno o dos no va a pagar todo el equipo. Tengo malas experiencias, pero ¡viva el Olimpia!”, añadió.

Milagro Flores tiene varios años trabajando como conductora de entretenimiento, es uno de los rostros más lindos de la televisión hondureña y tiene enamorado a más de uno. La guapa cuenta con dos millones de seguidores en Instagram.