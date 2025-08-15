Presentadora del programa televisivo del Herediano denuncia horrible situación que vive

Sophia Jiménez tiene 22 años y es bellísima. Fotografía: Instagram Sophia Jiménez. (Instagram/Instagram)

Sophia Jiménez, presentadora del programa televisivo Somos el team, del Club Sport Herediano, denunció este viernes una horrible situación que vive.

A través de sus redes, la joven, de 22 años, advirtió que un malintencionado está usando su imagen para vender contenido muy comprometedor supuestamente de ella.

“Alguien muy enfermo está usando mi imagen para vender contenido de índole sexual. Quiero aclarar que no soy yo”, comunicó Sophi en una historia de Instagram.

Sophia Jiménez, desde luego, es una gran aficionada al Herediano. Fotografía: Instagram Sophia Jiménez. (Instagram/Instagram)

Jiménez es una figura bastante conocida por la afición del club florense, ya que destaca como una de las presentadoras oficiales en las actividades que organiza el equipo, así como en partidos e incluso en el programa que tienen los rojiamarillos en FUTV.

Además, fue futbolista de la división femenina del club, con la que conquistó en el 2022, el campeonato del primer Torneo de Alto Rendimiento que disputó el equipo.

Sophia Jiménez advirtió sobre la situación que vive en esta publicación que hizo en redes. Fotografía: Instagram Sophia Jiménez. (Instagram/Instagram)

