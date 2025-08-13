Presentadora famosa llama “fea” a Cazzu y la llena de comentarios hirientes

Reconocida presentadora llama “fea” a Cazzu y lanza otras frases hirientes.

Maxine Woodside, reconocida presentadora y locutora mexicana, generó controversia al referirse a Cazzu como “fea” y lanzar otros comentarios despectivos hacia la cantante.

LEA MÁS: Christian Nodal sorprende a su público al besar a otro hombre y enciende la polémica

Según el medio argentino Infobae, el momento ocurrió durante la transmisión de su programa Todo para la Mujer, donde la comunicadora llegó a calificar a la artista como “fea y mala gente”.

Cazzu se encuentra en la Ciudad de México para la presentación de su libro Perreo, una publicación que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores.

Maxine Woodside le tiró con todo a Cazzu. (Infobae/Captura)

LEA MÁS: Christian Nodal y Ángela Aguilar callan bocas con un logro que pocos vieron venir

De acuerdo con el mismo medio, en lugar de resaltar la disposición de la cantante al hablar con la prensa durante su llegada al aeropuerto, Woodside afirmó que lo que hizo fue lo mínimo, ya que no tenía razones para entrar en conflicto con los medios.

“Durante la emisión, la colaboradora Vicky López (la otra presentadora) destacó la actitud amable de Cazzu con los medios, pero Woodside minimizó ese gesto y sugirió que era lo mínimo que podía hacer al estar en campaña de promoción.

LEA MÁS: Cazzu celebró el Día del Padre con un filoso mensaje que apuntaría a Christian Nodal

“La polémica aumentó cuando la locutora expresó, abiertamente, su desinterés por el libro, dejando claro que solo lo leería si abordaba la relación sentimental de la cantante con Christian Nodal”, señaló Infobae.

Aunque algunos esperaban una obra más enfocada en lo polémico o en su relación con su expareja Christian Nodal, Cazzu habla de su carrera musical y el aporte de la mujer en la industria, lo cual ha recibido el respaldo de sus fanáticos, quienes aplauden su evolución artística.

Durante su reciente contacto con la prensa, la artista habló sobre su pequeña hija Inti, aunque evitó referirse en profundidad a Nodal, enfocándose en sus proyectos y su carrera.