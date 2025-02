Presentadora tica en Guatemala y ex-Combate vio la muerte de cerca tras sufrir accidente en moto

Stephanie Soto, exparticipante de Combate en el país, es ahora presentadora de TV Azteca Guatemala. (redes/Instagram)

Stephanie Soto tiene cinco años viviendo en Guatemala y, aunque ama todo lo que tiene que ver con motores, casi pierde la vida por andar en una motocicleta y nos contó el milagro que vivió hace unos días.

Ella se dio a conocer en Costa Rica tras participar en el programa Combate, de Repretel, y luego se fue a competir al mismo formato en ese país centroamericano y se terminó quedando.

Actualmente, es presentadora de un programa de motores llamado Kilómetro 0 y presenta la sección deportiva, de lunes a viernes, en el noticiero Hechos, del mismo canal TV Azteca Guatemala.

Resulta que el sábado 1 de febrero a ella le tocó ir a cubrir un evento llamado Caravana del Zorro, que es la tradicional peregrinación en motocicleta hacia la basílica de Esquipulas, en Chiquimula, que sale desde la Ciudad de Guatemala hacia la llamada Capital Centroamericana de la Fe.

Según contó Stephanie, ella iba de acompañante en una moto con su jefe del programa de motores y en otra iba su camarógrafo junto al hermano de su jefe, haciendo las tomas del evento al que llegan más de 80 mil motorizados.

Stephanie Soto tuvo que ser llevada a un hospital de Ciudad de Guatemala. (redes/Instagram)

Ellos decidieron adelantar a la peregrinación y pocos minutos después sufrirían un accidente de tránsito que por poco los mata.

“Como es una peregrinación hay que ir despacito, la comitiva anuncia que no es una carrera, pero hay gente que no lo entiende. Los chiquillos malcriados se salen de la caravana y van muy rápido, la cosa es que nosotros íbamos adelante y había un motorizado que iba más adelante de nosotros, nosotros íbamos a sobrepasarlo, mi jefe tocó el pito, pero no sé por qué no escuchó y cuando íbamos a pasarle por el lado izquierdo él dobló, no tenía retrovisores ni se fijó si venía algo atrás, solo nos metió la moto”, narró.

La tica Stephanie Soto tuvo un accidente de tránsito en Guatemala

La excombatiente dice solo recordar cuando salió volando por el impacto y fue a dar al carril contrario, el cual estaba abierto para el paso de vehículos.

“Nos caímos, nos arrastramos por todo el pavimento. Yo, en eso del golpe, la caída y todo, vi por mi casco que venía un tráiler, entonces dije: ‘¡Madre! Si yo no me paro y salgo de la calle ese tráiler me va a pasar por encima’, entonces ahí fue donde puse las manos, y por eso tengo las manos abiertas, llenas de ampollas, porque me arranqué toda la piel de la mano. Me levanté y, a como pude, agarré a mi jefe, lo saqué de la calle y pasó el tráiler. Si ese tráiler viene más cerca o más rápido no hay reacción mía que haya valido, nos pasa por encima, y seguramente no lo estuviésemos contando. Fue como ver la muerte pasar de cerca”, agregó.

Stephanie Soto dice estar viva de milagro luego del accidente sufrido en Guatemala. (Cortesía /Cortesía)

Como un Cristo

A raíz del accidente, la guapa conductora quedó con las palmas de ambas manos en carne viva, con severos raspones en ambas rodillas y con varios golpes en su cuerpo.

Su jefe también sufrió algunos golpes de consideración y se le hizo un coágulo de sangre en una de las rodillas.

“Yo vi la muerte de frente en ese tráiler. Diosito es muy grande, yo siempre he dicho que Diosito a mí me cuida mucho. Yo ya había tenido también un accidente de moto aprendiendo a hacer motocross, gracias a Dios solamente fue un golpe en el hombro, pero yo siempre he dicho que no me llevo con las motos y trabajo con motos, pero no me llevo con ellas. Lo único que me acuerdo, no me acuerdo ni cómo me caí, como que se me nubló la mente, y lo único fue que Dios me dio la habilidad de ver que venía un trailer y me dio fuerzas para todavía reaccionar, ponerme de pie, sacar a mi jefe de la calle, porque si no, imagínate”, mencionó.

Stephanie ahora anda con ambas manos vendadas y sus rodillas todas raspadas. (redes/Instagram)

En el hospital tuvieron que sedarla para limpiarle las heridas, en especial las de las manos, y le colocaron unas membranas para cubrir los tejidos y regenerar más rápido la piel.

Stephanie asegura que el andar casco de protección le salvó la vida porque también se golpeó la cabeza, aunque falló en no ponerse guantes y rodilleras de protección, como lo pasa diciendo en su programa cuando habla de prevención de accidentes.

Y es que, según contó, en Guatemala es muy común que no usen ni siquiera casco, pues no es tan exigido como en Costa Rica.

Todo un ángel

La tica vive sola y no cuenta con ningún familiar que viva en ese país por lo que su novio, Mauricio Menéndez, un guatemalteco con el que inició una relación hace cinco meses, se ha convertido en su enfermero y en su manos durante estos días.

Con todo el amor y la paciencia del mundo él se ha encargado de bañarla, mudarla, darle de comer y lavarle los dientes, pues anda con sus manos vendadas.

La exparticipante de Combate Stephanie Soto sufrió un accidente y su novio es quien la cuida

Para estar mejor cuidada se fue a vivir estos días a la casa de sus suegros, mientras su doctor la da de alta.

“Creo que lo que más he sentido es ansiedad y también impotencia, porque soy una mujer muy independiente, yo vivo sola, me hacía todo sola, a parte me ha dado mucha ansiedad por no ir a trabajar, yo paso trabajando de lunes a lunes, es frustrante porque ya quiero volver a mi realidad, pero también ahora sé que tengo a mi alrededor gente que me quiere y que también se preocupa por mí, como mi novio, que ha sido mis manos y mi ángel y yo le agradezco muchísimo que esté aquí a mi lado”, recalcó.

Soto espera regresar pronto a trabajar, pues dice amar la televisión, eso sí, aseguró que nunca más se volverá a subir a una moto.