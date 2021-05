Es tenso porque de hecho el sábado en el ensayo general entré muy ansioso, pero ya el domingo creo que lo hice superbién, la profesora María Marta López me lo dijo, siento que me preparé bien, yo quería irme con la cara en alto, porque las primeras dos canciones que me pusieron no me favorecieron en nada y en esta última pudieron conocer mejor mi voz.