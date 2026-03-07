Primera audición para el nuevo programa de Teletica fue una locura: ya hay 5 clasificados

Este viernes Teletica realizó la primera audición para escoger a los primeros participantes de su nuevo programa Batalla de karaoke, que se estrenará el 11 de abril a las 8 de la noche por canal 7.

La primera convocatoria para quienes desean participar en el show se llevó a cabo en el bar y restaurante La Muny, uno de los lugares más populares de karaoke en el centro de la capital.

Keyla Sánchez anuncia la primera participante de Batalla de karaoke

Decenas de personas llegaron al primer casting

Al llamado acudieron decenas de personas, quienes hicieron fila para ingresar al local y participar o presenciar el casting, según mostró el presentador Ítalo Marenco en un video que compartió en sus redes sociales.

“Más de 100 personas en lista”, afirmó Marenco en una publicación que hizo en Instagram relacionada con la audición.

Ítalo será el conductor del programa junto a la presentadora Keyla Sánchez, por lo que ambos estarán participando en la gira de bares y restaurantes karaokeros que realizará la televisora para encontrar a los concursantes.

Más de 100 personas se inscribieron para la primera audición del nuevo programa de Teletica. (Instagram/Instagram)

Ya eligieron a los primeros participantes

De acuerdo con Teletica, en el programa competirán 70 personas de diferentes partes del país, y las primeras cinco ya fueron elegidas durante la audición realizada la noche del viernes en el bar capitalino.

En varios videos compartidos por Ítalo Marenco, Keyla Sánchez y Teletica en redes sociales se pudo ver el gran ambiente y la gran cantidad de personas que se inscribieron con la esperanza de conseguir un espacio en el concurso.

El nuevo formato promete mucho entretenimiento, ya que el ganador de la temporada se llevará un premio de 3 millones de colones.

Primera audición de Batalla de karaoke reunión a decenas de personas

Las próximas fechas

La búsqueda de más participantes continuará este jueves 12 de marzo, a las 7 de la noche, en el bar Karaoke 88, en San Pedro de Montes de Oca.

Las otras fechas son:

Viernes 13 de marzo; Barock Music Pub, antiguo Real Cariari, en Heredia.

Domingo 15 de marzo: Bar Viejillos, en Sarchí.

Viernes 20 de marzo: Laguna Lodge, en Corralillo de Cartago.

Sábado 21 de marzo: Salón El Prado, en Pérez Zeledón.