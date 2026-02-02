Primeras imágenes de la celebración de los seguidores de Laura Fernández tras ganar las elecciones

Farándula

Por Silvia Coto
01/02/2026 San José, Monumental, Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Seguidores de Laura Fernández celebran su gane en estas Elecciones 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y así lo celebraron sus seguidores en el hotel Aurola.

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcanzó el 53,01 % de los votos, superando el 40 % requerido para evitar una segunda ronda electoral.

Fernández, quien representa la línea de continuidad del actual presidente Rodrigo Chaves, asumiría la Presidencia de la República en mayo próximo.

Con este resultado, se convertirá en la segunda mujer en la historia del país en ocupar el cargo.

De acuerdo con el TSE, en el segundo lugar se ubica Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un 30,05 % de los sufragios.

Laura FernándezElecciones 2026
