Priscilla Díaz confesó que un rumor le arruinó uno de los momentos más bonitos de su vida

Priscilla Díaz quedó de tercera en Nace una estrella. Foto: Glen Alva

Recientemente terminaron las audiciones de Nace una Estrella, es por eso que la exparticipante Priscilla Díaz, recordó su paso por el programa y todo lo complicado que vivió.

La macha contó mediante un video de TikTok, que ya pasaron dos años desde que estuvo en el famoso programa, sin embargo; dejó claras algunas cosas.

Díaz contó que cuando ella tenía 16 años, conoció a Don Stockwell mediante su hermano, ya que ambos eran amigos, y a ella le tocó cantar en una propuesta de matrimonio del empresario.

Su participación en el programa, según contó, fue todo un caos, desde que salió el rumor de que ella era la novia de Stockwell.

“Cuando vi el video del supuesto rumor me dio gracia, pero no sabía que me iba a afectar tanto en mi paso por el programa”, dijo.

La joven cuenta que ella tuvo que esperar 12 años para poder asistir a la audición por sus propios medios, ya que cuenta que su familia es cristiana y no podía hacer muchas cosas.

“Yo dije, ‘ahora sí, voy a vivir el sueño por el cual espere, mostrar el talento que tengo’, pero no me esperaba todo esto”, añadió.

La artista expresó que un rumor puede afectar a una persona de muchas maneras como le pasó a ella.

“La gente salió diciendo que Don me compró el programa. Si eso hubiera sido cierto yo no lo hubiera permitido, hubiera preferido que me dieran la plata, yo me voy para México, grabó cinco discos, videos musicales, era una locura pensar que eso era posible, pero la gente lo creyó”.

La cantante cuenta que el rumor era una bola de nieve, y que en las primeras galas recibió mucho apoyo de la gente, pero después del rumor todo se vino abajo.

LEA MÁS: Pablo Guzmán aceptó doloroso reto de famoso influencer

“Todavía me siguen poniendo cosas de Don, y yo ahora me dedico a hacer mi música y soy feliz. Dejen de sacarme este tema. Al final ustedes vieron que quedé de tercer lugar”,dijo.

La joven participó en el año 2021, en el famoso formato del canal de la Sabana.