Problema de salud alejó a Adriana Alvarado de la actuación, ¿qué tenía?

Actriz Adriana Alvarado, de la serie La Pensión. (redes/Instagram)

La actriz Adriana Alvarado está de vuelta en las tablas luego de más de un año alejada de la actuación, por un problema de salud que la aqueja.

Su enfermedad la tenía tan mal que, según contó, no se podía levantar de la cama, pero tras descubrir, finalmente, qué es lo que tiene, poco a poco, su vida ha ido mejorando.

La exactriz de la popular serie La Pensión confesó que estuvo tan mal que hasta depresión sufrió, porque se sentía muy triste, pues algo le estaba pasando a su cuerpo y no sabía qué era, ni qué podía tomar para sentirse mejor.

“Tenía todo el año visitando médicos, haciéndome exámenes y no tenía respuestas y eso me llevó a una tristeza muy grande y una gran depresión”, confesó.

La creadora de la página Tan señora señaló que luego de muchos resultados de laboratorio, por fin dieron con su enfermedad y resultó que es autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto.

“Básicamente, ocurre cuando tu sistema inmune ataca tu tiroides y la daña, y esto te genera muchísimos malestares físicos y emocionales también”, explicó.

Después de ser diagnosticada y ya medicada, pudo empezar a hacer algunos cambios en su rutina diaria, como empezar a hacer ejercicios y variar su alimentación.

La emperatriz del señorismo, Adriana Alvarado está en Costa Rica y contó lo que le gusta hacer cuando visita Tiquicia. Cortesía,

Además, lleva este proceso de la mano con una terapeuta y sicóloga, pues según dijo, no ha sido fácil levantarse.

Adriana Alvarado cuenta sobre la enfermedad que la alejó de los escenarios

Justo este mes pudo volver al teatro y está participando en la obra “Adictas a vos”, que se presenta en el Teatro Avenida 8 de Gallito Pinto, en San José, por lo que, poco a poco, está volviendo a ser la de antes.