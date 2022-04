Productor de ¿Quién quiere ser millonario? le echa una mano a nuevos participantes

Ignacio Santos volverá este martes con su famosa silla caliente y a repartir millones a cambio de buenas respuestas. Archivo

El programa ¿Quién quiere ser millonario? regresa este martes a la pantalla de Teletica y su productor, Manuel Granda, nos contó algunas novedades de esta temporada.

A su vez, Granda aprovechó para echarle una manita a los nuevos participantes que se sentarán en la famosa silla caliente.

Como ya lo habíamos anunciado la semana pasada, el público regresará al set y, por ende, uno de sus comodines cambiará.

Granda explicó que recibirán 40 personas, quienes volverán a ayudarle al participante, pues se eliminó el comodín “+1″ (el participante podía pedirle ayuda al acompañante que llevó) y regresa el comodín “El público opina”.

Del total de invitados en el set, siete serán conocidos de cada jugador, el resto se elegirán a través de las redes sociales del programa.

“Lo que se ajustó fue la iluminación, y por supuesto, el uso de los aparatos de votación que se les va a dar al público presente”, dijo.

Además, aclaró que el público deberá hacer uso de la mascarilla y tener el esquema completo de vacunas para poder ingresar a las instalaciones de Teletica.

El productor del 7 también nos adelantó que esta vez la temporada terminará el 13 de diciembre y que tendrán varios programas dedicados a temas específicos, como el del 19 de abril, que será dedicado a la literatura, porque cuatro días después se celebra el Día del Libro.

En esta nueva temporada también participarán caras conocidas de la tele.



— Serán 37 programas en total

Para esta nueva temporada no se hicieron audiciones de participantes, pues quedaron más de 2 mil solicitudes del año pasado.

“Solo para los especiales que vayamos a tener se harán audiciones. Me gustaría recordarles a los participantes que no olviden las preguntas de actualidad. El año pasado una de las cosas que los sorprendió mucho fueron las preguntas de actualidad, por ejemplo, ¿quién canta la canción de la mascarilla? y hubo error en la respuesta, cuando había sido una canción muy mediática, entonces, a veces ese pecadito de no ver noticias o de estar al tanto de la actualidad los puede hacer fallar”, mencionó el productor.

En esta nueva temporada también tendrán famositicos invitados, pero según confesó Granda, la tarea de encontrarlos ha estado un poco difícil, porque están algo quitados de participar por miedo de alguna pelada.