Productor de Toros Teletica habla de su despido y aclara si se acabó Verano Toreado

Heberth Durán Cambronero llevaba seis años de ser el productor de Toros Teletica. (Redes/Instagram)

Los dos productores de Toros Teletica, Herberth Durán y Evelyn Durán fueron despedidos este 30 de abril de Teletica, lo que ha generado mucha preocupación entre los televidentes de si se acabarán las transmisiones de toros en canal 7.

Durán, quien era la principal cabeza de este departamento, conversó con La Teja este jueves y nos contó los motivos por lo que “lo fueron” de la empresa, así como qué pasará con las corridas de toros.

Él tenía cerca de 15 años de estar en Televisora de Costa Rica mientras que, Evelyn, prometida del locutor Carlos Álvarez, y con la que tiene una hija, acumulaba más de 20 años en el 7 en diferentes periodos.

Esto fue lo que nos dijo Heberth Durán:

- ¿Cómo se toma esta decisión que del canal?

Yo tengo algo muy claro, son empresas y nosotros fungimos en roles importantes en empresas y son empresas a las que le dedicamos muchísimos años de vida, muchísimo amor y mucho esfuerzo, pero siguen siendo igual negocios y, obviamente, se va a buscar en la estabilidad y, de una manera u otra, a veces para poder sostener a unos hay que cerrar otras cosas. Y es la decisión que se toma, cierran la plaza de productores y, obviamente, el productor en ese momento soy yo, pero estoy consciente de que la Teletica es mi casa y ha sido mi casa durante la mayor cantidad de años y, obviamente eso, me hace sentir sumamente agradecido con ellos.

Yo por el contrario no me voy ni molesto ni nada, o sea, de verdad que me voy satisfecho porque dejé a mucha gente a la que quiero, dentro de ellos a la misma familia Picado, a mi jefe (Carlos Amador), y solo agradecimiento por todo el tiempo y como dicen por ahí, se vendrán cosas.

Más bien creo que es una gran oportunidad para iniciar proyectos nuevos con lo mío, lo de la parrilla y la cocina, también potenciarlo y ver a Canal 7 como un aliado para todas esas cosas.

Verano Toreado acaba de terminar su temporada 2025 y ahora habrá que esperar quién estará acargo de su producción el otro año. (Redes/Instagram)

- ¿Cuánto tiempo llevaba en Teletica?

Tenía bastantes años porque ya emplanillado como empleado como tal, iba a cumplir 13 años este año, pero ya había hecho trabajo previo como, como un año y algo, con Ferrando Artavia antes de que me fuera, casi 15 años, porque estaba en el canal a full time.

Evelyn Durán dejó de ser la productora de Toros tras ser despedida de canal 7. (Facebook)

- ¿Entró directamente a encargarse de la producción de toros?

Fue muy curioso porque yo en el canal, como tengo tantos años, entré como asistente de Fernando Artavia para Toros Teletica. De hecho, Fernando fue el que me llevó a Canal 7 cuando yo había salido de Canal 9. Yo cerré un ciclo en Canal 9 y Fernando me mandó a llamar. Cosa curiosa, yo nunca llevé el currículum, me llamó Gerardo Chavarría, un amigo, y me dijo que me recomendó, y Fernando Artavia me recibió y me dijo de una vez, sí. Yo había salido del 9 a un miércoles, de hecho, igual que aquí, y al lunes siguiente ya, bendito Dios, tenía trabajo en Teletica.

Después pasé a ser realizador de Telenoticias, luego tuve un quebranto de salud y salí del canal por una temporada. Cuando regresé estuve en religiosos, formé parte de artes visuales y de ahí regresé a producir De boca en boca, Más que noticias y, junto con esos proyectos, me dieron Toros, asumiendo el puesto de quien había sido el que me llevó en su momento, Fernando Artavia, ya hace 6 años.

Heberth Durán es además chef y tiene un emprendimiento sobre comidas a la parrilla. (Redes/Instagram)

- ¿Qué le dijeron directamente en Desarrollo Humano de las razones del despido?

Me llamaron a Recursos Humanos, algo normal, habitual que te lleven para una reunión o algo, pero no sé, como que ya sabes... Y fui, y sí, ahí estaba él (su jefe) y estaba la compañera encargada y bueno, él me habló, me dijo los motivos, me dijo que era por el cierre de plaza completo del proyecto y que recordara que esa era mi casa. Y bueno, yo lo vi con ojos de un amigo triste porque tiene que despedir a un amigo y, obviamente, eso duele muchísimo. Y no, como te dije al principio, agradecido con ellos por los años y por todo, por la experiencia, por lo que aportaron a mi crecimiento como profesional. Y bueno, como te decía, se vienen cosas, hay que seguir trabajando y luchando.

Todo lo que la gente diga, la especulación, el cuento de que por esto, por problemas, es mentira. Porque bueno, se lidia con eso todo el tiempo.

Heberth Durán y Michael Black eran los que estaban más metidos en todo lo que tenía que ver con toros en el 7. (Redes/Instagram)

- ¿Qué significa el cierre de la plaza de productor, ya no habrá más transmisiones de toros?

Me imagino que eso, o sea, esto es verdaderamente especulación, pero esa fue la indicación de la carta, dice eso, que se cierra la plaza. Pues se cierra la plaza, se despide, se prescinde de mis servicios. Lo mismo caso con Evelyn Durán (prometida de Carlos Álvarez), exactamente lo mismo, lo mismo dice, ella como asistente de producción. Y, obviamente, saliendo nosotros, el departamento se cerraría porque éramos los que llevábamos la carga del proyecto. Me imagino que lo trabajarán de otra manera, o habrá una recarga sobre otros productores, o tendrán que ver cómo lo van a desarrollar, si van a hacer un contrato por meses. Hay muchas modalidades para poder sacar el proyecto, pero bueno, lo importante es que la gente esté tranquila de que Teletica siempre va a seguir con los toros, estoy seguro que eso no se acaba.

El pasado 1 de enero Carlos Álvarez le pidió matrimonio a su pareja y colega de Teletica, Evelyn Durán. (Captura de Instagram)

- ¿Qué sigue ahora para usted?

Yo soy chef, fue lo primero que estudié, Dios me dio la oportunidad de que la cocina me llevara a la tele y terminé estudiando comunicación, pero a ver, lo mío es la cocina y siento una gran pasión. Yo doy talleres, cursos, he escribido un libro y tengo el proyecto de abrir un restaurante, entonces también a veces nos envolvemos tanto en el trabajo, en el día a día, en lo que estamos haciendo, que nos complicamos, verdaderamente nos complicamos y no le tomamos seriedad a los proyectos personales. Y bueno, la edad sigue avanzando, yo tengo 40 y resto, y yo sé que, y me lo hicieron sentir mis compañeros, que eso es algo que yo voy a agradecer siempre, que ellos van a apoyar cualquier cosa que yo quiera hacer.

Creo que me llevo el valor más grande que tiene Teletica y es el ‘siempre con usted’. Mis compañeros de trabajo, la familia Picado, el entorno de Teletica me ha demostrado que he estado siempre conmigo. Cuando yo estuve con cáncer, cuando yo estuve enfermo, ellos me ayudaron, me apoyaron. Con estos proyectos de la cocina, ellos me han ayudado, me han apoyado. Con la salida de mi libro, ¿me entiendes?. Yo salgo de aquí hoy, pero me verán entrar y salir como si esto siga siendo mi casa, porque así lo siento y así me lo han hecho sentir.