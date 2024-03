¿La casa de los famosos en Teletica? Productora de canal 7 hace más grande el rumor

Vivian Peraza estuvo en los estudios de RCN Televisión en Colombia. (Instagram)

Una pregunta que hicieron en De boca en boca a finales de enero dejó en el aire la idea del interés que tendría canal 7 de producir en Costa Rica uno de los reality shows del momento.

El programa farandulero del canal del trencito sondeó con la gente nombres de famositicos que les gustaría ver en La casa de los famosos Costa Rica, si el programa se llegara a hacer aquí.

La gente respondió y hasta se ilusionó con la idea; pero después de eso, no se supo nada más, hasta este Martes Santo, cuando la productora de Teletica, Vivian Peraza, se dejó ver en fotos visitando los estudios de La casa de los famosos Colombia.

Peraza es la productora de Teletica Formatos que se encarga de proyectos como Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Nace una estrella, entre otros, de ahí que su visita al canal colombiano RCN, con sede en Bogotá, levanta nuevas sospechas sobre la versión tica de ese show.

“Nunca dejen de aprender”, escribió la joven productora con tres fotografías y un video donde se ve en las salas de realización del mediático programa.

Peraza agradeció a la actriz Lorna Cepeda, posiblemente porque ella le ayudó a gestionar la visita.

Si canal 7 hace el programa y elige a los participantes según lo que le respondió el público a De boca en boca en enero, el grupo lo conformarían: Bryan Ganoza, Keyla Sánchez, Corney (creador de contenido), Nancy Dobles, Jafet Soto, Elena Correa, Mauricio Hoffmann, Glenda Peraza y José Miguel “Yiyo” Alfaro.

También estarían Lisbeth Valverde, Mariano Torres, Yokasta Valle, Kendall Waston, Kimberly Loaiza, Alex Badilla, Laura Ortega, Jeaustin Campos y Sharon Segura.

Finalmente participarían Ítalo Marenco, Jalé Berahimi, Melissa Mora, Adolfo “Opo” Marín, Kavvo y Cristiana Nassar.

Usted qué piensa, ¿se arriesgará canal 7 a hacer La casa de los famosos Costa Rica?