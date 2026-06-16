Productora de Teletica “canta” el programa que regresa a canal 7 en próximas semanas

No solo la tercera temporada de Mira quién baila estrenará Teletica en su programación de la segunda mitad del 2026.

A canal 7 también regresará en las próximas semanas un programa que revive las aventuras de uno de los personajes más queridos de la tele costarricense.

Al mismo tiempo que en la televisora trabajan en el regreso del reality de baile, otro equipo del canal ya inició las grabaciones de los nuevos episodios de la serie Simplemente Elvirilla.

Elvirilla estrenó su propia serie en el 2025. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

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Protagonizada por la actriz Carmen Chinchilla en su papel de Elvirilla, la serie se estrenó en junio del 2025 y los capítulos de una nueva temporada ya se comenzaron a grabar.

Productora compartió videos

Fue la productora Gloriana Sanabria quien “cantó” el otro estreno de canal 7 para lo que queda de este año; eso sí, no reveló detalles como la fecha de estreno.

“Nuestra oficina de hoy (martes 16 de junio), temporada 2 Simplemente Elvirilla”, escribió Sanabria en una historia de Instagram al compartir un video de la grabación.

Productora de Teletica muestra las grabaciones de la segunda temporada de Simplemente Elvirilla. (Instagram/Instagram)

Luego lo confirmó: “grabaciones para segunda temporada”, esta vez con una grabación en la que muestra a Elvirilla escuchando instrucciones de los productores del programa.

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Sanabria es la productora de las series que se emiten en canal 7 en los Viernes de Comedia, que se transmiten de 8 a 9 de la noche.

Simplemente Elvirilla salió al aire por primera vez hace un año; sin embargo, el regreso del programa con nuevos episodios no se había confirmado hasta este martes.