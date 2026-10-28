Productora del concierto en Costa Rica de Miguel Mateos hace un anuncio clave

Los fans del rock en español ya pueden alistar la billetera, pues la productora Integra Producciones hizo un anuncio clave sobre el concierto de Miguel Mateos en Costa Rica.

La empresa confirmó que la preventa exclusiva para clientes Davivienda comenzará este miércoles 28 de octubre, a las 8 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el viernes 30 de octubre, a las 7 de la noche.

Miguel Mateos cantará en Costa Rica en 2027. (Instagram/Instagram)

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¿Cuánto cuestan las entradas para Miguel Mateos?

El artista argentino se presentará el domingo 28 de febrero de 2027 a las 7 de la noche en el CIC ANDE de Belén, en Heredia, como parte de su gira Solos en América 40 años.

Las entradas tendrán precios que van desde los $75 hasta los $130 (entre ¢34.500 y ¢59.600, al tipo de cambio actual), según la localidad. Se podrán comprar por medio de la plataforma oficial OMTICKET.

Las entradas para el concierto de Miguel Mateos salen a la venta este miércoles. (Cortesía/Contentat Lab)

Para mayores de 16 años

El espectáculo celebrará las cuatro décadas del álbum Solos en América, publicado en 1986, e incluirá éxitos como “Cuando seas grande”, “Tirá para arriba”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Mi sombra en la pared”.

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La producción está a cargo de Integra Producciones, en alianza con Rabal Ramírez Producciones. El evento será para mayores de 16 años y los menores deberán ingresar acompañados de un adulto responsable.