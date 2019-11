“Normalmente la gente cree que las matemáticas son serias y aburridas, y casi por accidente pensé que quitándome la camiseta y dando una imagen diferente podría atraer a los usuarios. Creé un canal de YouTube para enseñar matemáticas y descubrí que mucha gente entraba al ver que había un tío sin camiseta frente a la cámara. Esa no era la idea inicial, pero así he conseguido que mucha gente que no está nada relacionada con las matemáticas entre en este mundo”.